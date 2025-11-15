डॉ. आंबेडकर नगर-प्रयागराज एक्सप्रेस के कोच में मिला संदिग्ध बैग, हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी नहीं पहुंची आरपीएफ

सीट के नीचे रखा अज्ञात बैग
बीना. डॉ. आंबेडकर नगर-प्रयागराज एक्सप्रेस में गुरुवार को सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल देने वाली घटना सामने आईं, जब ट्रेन के एस-5 कोच में एक अज्ञात बैग मिलने के बाद भी रेलवे प्रशासन और आरपीएफ समय पर हरकत में नहीं आए। घटना विदिशा और गंजबासौदा स्टेशन के बीच की है, जहां ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों में भारी दहशत का माहौल बन गया था।
परिवार के साथ उज्जैन से बीना की यात्रा कर रहे यात्री कर्णेश ने बताया कि एस-5 कोच में एक संदिग्ध बैग दिखने पर यात्रियों ने आसपास बैठे लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे अपना बैग बताने से इनकार कर दिया। स्थिति को गंभीर समझते हुए यात्री रामदेव सिंह ने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के कुछ समय बाद एक आरपीएफ जवान का फोन आया, जिसमें बताया गया कि बैग की जांच गंजबासौदा स्टेशन पर की जाएगी, लेकिन यहां पर स्टेशन पर न तो कोई आरपीएफ अधिकारी आया और न ही किसी ने बैग की जांच की। इतना ही नहीं, हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत को बिना कार्रवाई के बंद भी कर दिया गया। इससे यात्री और अधिक भयभीत हो गए और पूरे कोच में अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया।
दिल्ली घटना के बाद भय में हैं यात्री
हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से यात्रियों में पहले ही तनाव का माहौल है। ऐसे में रेलवे सुरक्षा एजेंसियों की इस लापरवाही की लोगों ने तीखी आलोचना की। यात्रियों का कहना है कि रेलवे अक्सर कागजों पर सुरक्षा जांच दिखाकर वाहवाही लूटता है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की घटनाएं गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा कर सकती हैं और रेलवे को अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अधिक संवेदनशील होना चाहिए। घटना ने एक बार फिर रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।
