डॉ. आंबेडकर नगर-प्रयागराज एक्सप्रेस के कोच में मिला संदिग्ध बैग, हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी नहीं पहुंची आरपीएफ

बीना. डॉ. आंबेडकर नगर-प्रयागराज एक्सप्रेस में गुरुवार को सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल देने वाली घटना सामने आईं, जब ट्रेन के एस-5 कोच में एक अज्ञात बैग मिलने के बाद भी रेलवे प्रशासन और आरपीएफ समय पर हरकत में नहीं आए। घटना विदिशा और गंजबासौदा स्टेशन के बीच की है, जहां ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों में भारी दहशत का माहौल बन गया था।

परिवार के साथ उज्जैन से बीना की यात्रा कर रहे यात्री कर्णेश ने बताया कि एस-5 कोच में एक संदिग्ध बैग दिखने पर यात्रियों ने आसपास बैठे लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी उसे अपना बैग बताने से इनकार कर दिया। स्थिति को गंभीर समझते हुए यात्री रामदेव सिंह ने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के कुछ समय बाद एक आरपीएफ जवान का फोन आया, जिसमें बताया गया कि बैग की जांच गंजबासौदा स्टेशन पर की जाएगी, लेकिन यहां पर स्टेशन पर न तो कोई आरपीएफ अधिकारी आया और न ही किसी ने बैग की जांच की। इतना ही नहीं, हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत को बिना कार्रवाई के बंद भी कर दिया गया। इससे यात्री और अधिक भयभीत हो गए और पूरे कोच में अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया।