मंडी के बड़े शेड में व्यापारी ने रखा अनाज, किसानों को डाक कराने भी नहीं बची जगह

बीना. मंडी परिसर में किसानों की सुविधा के लिए टीन शेड बनाए गए हैं, लेकिन इनमें अधिकांश समय व्यापारियों का कब्जा रहता है। इसके बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। बड़े शेड में एक व्यापारी ने अनाज रख लिया है, जिससे किसान परेशान हैं।

जानकारी के अनुसार अशोक कुमार शिखरचंद फर्म द्वारा पूरे शेड में अनाज रखा गया है और वहीं से पाला कार्य किया जा रहा है। हालत यह है कि वहां किसानों को अपनी उपज की डाक कराने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बची है। जबकि बारिश का मौसम होने के कारण शेड की जरूरत किसानों को पड़ती है। इसके बाद भी अधिकारी शेड खाली नहीं करा पा रहे हैं। साथ ही व्यापारी कुछ अनाज बारिश में खराब हो गया है, जो परिसर में ही रखा है, जिसकी बदबू से किसान और व्यापारी वहां खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन खराब हुए अनाज को हटाया नहीं जा रहा है। जबकि इसकी शिकायत अधिकारियों से किसान कर रहे हैं।