बिना लाइसेंस के बेचा अमानक सोयाबीन का बीज, नहीं हुआ अंकुरण, विक्रेता पर एफआईआर दर्ज

बीना. खिमलासा में शांति ऑटो पार्टस के संचालक द्वारा बिना लाइसेंस के सोयाबीन का अमानक बीज बेचने और उसमें अंकुरण न होने की शिकायत किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कृषि विभाग के अधिकारियों, थाना प्रभारी से की थी। इसके बाद जांच में शिकायत सही पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ खिमलासा पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार शांति ऑटो पाट्र्स दुकान के संचालक बाहुबली जैन द्वारा अवैध रूप से अमानक सोयाबीन बीज बेचे जाने की शिकायत के बाद अनुविभागीय कृषि अधिकारी खुरई जयदत्त शर्मा और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राजू चौहान ने फरकना नाका स्थित दुकान पर पहुंचकर जांच की। जांच में बिना लाइसेंस के बीच बेचने की पुष्टि हुई और इसके बाद वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने विक्रेता के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 3 के तहत खिमलासा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।