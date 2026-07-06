सरकारी स्कूलों से बच्चों का मोहभंग, 10 साल में आधी रह गई दर्ज संख्या, 51 में बीस से कम बच्चे

बीना. विकासखंड में शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों के अनुसार दर्ज संख्या आधी रह गई है। हालात यह हैं कि 51 स्कूल ऐसे हैं, जहां 20 से भी कम विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। एक दर्जन स्कूलों में कहीं दो, तो कहीं पांच विद्यार्थी हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में एक दर्जन से अधिक स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडरा सकता है, जो चिंता का विषय है। वहीं, निजी स्कूलों की दर्ज संख्या बढ़ती जा रही है।

सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटने का सबसे बड़ा कारण निजी स्कूलों की बढ़ती संख्या, बेहतर सुविधाओं की चाह, अंग्रेजी माध्यम के प्रति अभिभावकों का बढ़ते रुझान से शासकीय स्कूलों की स्थिति चिंताजनक है। इससे हालात यह बने गए हैं कि वर्ष 2016-17 में कक्षा 1 से 8 तक दर्ज संख्या 18941 थी और वर्ष 2026-27 में यह संख्या घटकर 9477 रह गई है। बीते वर्षों में प्राथमिक स्कूल उमरिया और रसीलपुर स्कूल की दर्ज संख्या शून्य होने से बंद हो चुके हैं। यहां के शिक्षकों को दूसरे स्कूल में भेजा गया है। एक दर्जन स्कूल ऐसे हैं, जो अगले वर्ष तक बंद हो सकते हैं।