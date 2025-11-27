ड्यूटी के दौरान डॉक्टर से बदसलूकी करने का आरोप, फिर भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई

बीना. सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने ड्यूटी के दौरान एक युवक द्वारा मारपीट करने, धमकाने व शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत एसडीओपी कार्यालय जाकर की है।

डॉ. सौरभ जैन ने आरोप लगाया है कि 24 नवंबर की रात करीब 8.15 बजे रात्रिकालीन ड्यूटी पर थे। इसी दौरान आदित्य यादव नामक युवक ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर के साथ गाली-गलौज की, धक्का-मुक्की व कॉलर पकडकऱ मारपीट करने लगा। शिकायत में उन्होंने कहा कि युवक पर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।