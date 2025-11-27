ड्यूटी के दौरान डॉक्टर से बदसलूकी करने का आरोप, फिर भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई

एसडीओपी कार्यालय शिकायत करने पहुंचे डॉक्टर
बीना. सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने ड्यूटी के दौरान एक युवक द्वारा मारपीट करने, धमकाने व शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत एसडीओपी कार्यालय जाकर की है।
डॉ. सौरभ जैन ने आरोप लगाया है कि 24 नवंबर की रात करीब 8.15 बजे रात्रिकालीन ड्यूटी पर थे। इसी दौरान आदित्य यादव नामक युवक ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर के साथ गाली-गलौज की, धक्का-मुक्की व कॉलर पकडकऱ मारपीट करने लगा। शिकायत में उन्होंने कहा कि युवक पर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।
गलत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप
डॉ. जैन ने शिकायत में बताया कि युवक बार-बार परेशान करता रहा और गलत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसके बाद वह मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। डॉक्टर ने बताया कि आत्मरक्षा में उन्हें प्रतिक्रिया देनी पड़ी।
पुलिस पर कार्रवाई नहीं का आरोप
डॉक्टर ने बताया कि घटना की सूचना उसी रात अस्पताल मेमो और लिखित पत्र के माध्यम से पुलिस को जानकारी दे दी थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं, युवक व उनके साथियों पर लगातार सोशल मीडिया पर गलत वीडियो पोस्ट करने का आरोप भी लगाया है।
