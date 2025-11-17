ड्रॉप एंड गो लाइन में खड़े कर दिए जाते हैं ऑटो, पार्सल विभाग के लोडिंग वाहन भी हो रहे यहीं पर खड़े

बीना. रेलवे स्टेशन परिसर में व्यवस्था सुधारने के लिए बनाई गई ड्रॉप एंड गो लाइन इन दिनों अव्यवस्था का प्रमुख कारण बन गई है। यहां यात्रियों को कुछ देर तक वाहन रोककर उतारने-चढ़ाने की सुविधा दी जाती है, लेकिन इसके विपरीत ऑटो संचालकों द्वारा इस लाइन को स्थायी पार्किंग की तरह उपयोग किया जा रहा है। यही नहीं, पार्सल विभाग के लोडिंग वाहन भी इसी स्थान पर खड़े किए जा रहे हैं, जिससे मार्ग संकरा हो गया है और यात्रियों के निकलने में परेशानी हो रही है।

यात्रियों का कहना है कि स्टेशन पर भीड़ के समय ड्रॉप एंड गो लाइन पूरी तरह जाम हो जाती है। ऑटो घंटों खड़े रहते हैं। वहीं पार्सल सामग्री लोड-अनलोड करने वाले वाहन भी लाइन को बंद कर देते हैं। यात्रियों को अपने वाहनों को स्टेशन के बाहर ही रोकना पड़ता है और पैदल ही दूर तक चलना पड़ता है। बुजुर्ग, दिव्यांगजनों और बच्चों के साथ यात्रा करने वालों को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है।