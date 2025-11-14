चलते ट्रक के सामने लगाया बैरिकेड्स, अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, चालकों ने डेढ़ घंटे तक लगाया जाम

सड़क किनारे पलटा ट्रक, प्रदर्शन करते हुए चालक
बीना/बरौदिया कलां. सागर-झांसी हाइवे पर मालथौन के पास अटाकर्नेलगढ़ में एमपी, यूपी बॉर्डर पर आरटीओ की चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार ट्रक के आगे बैरिकेड्स लगाने से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में सवार चालक और क्लीनर बाल-बाल बचे। इसके बाद ट्रक चालकों ने आरटीओ पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए करीब डेढ़ घंटे तक हाइवे जाम रखा।
ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीसी 4285 के चालक शैलेन्द्र यादव निवासी ललितपुर ने बताया कि वह ट्रक में रबड़ भरकर चैन्नई से दिल्ली जा रहा था। गुरुवार शाम करीब 4 बजे चैकिंग पोस्ट के पास आरटीओ कर्मचारियों ने चलते ट्रक के सामने अचानक बैरिकेड्स धकेल दिया, जिससे ट्रक अनयंत्रित होकर पलट गया और वह बाल-बाल बचे। ट्रक पलटने से बड़ा नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद आक्रोशित अन्य ट्रक चालकों ने हाइवे जाम कर दिया और हंगामा कर दिया। करीब डेढ़ घंटे तक जाम रहने के कारण बसों के यात्रियों सहित अन्य यात्री वाहनों में सवार लोग परेशान हुए। मालथौन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने सख्ती दिखाई और ग्रामीणों सहित जाम में फंसे लोगों ने भी इसका विरोध किया। इसके बाद जाम खुल सका। इस दौरान दोनों तरफ पांच-पांच किलोमीटर दूरी तक जाम लग गया था, जिसमें एम्बुलेंस, स्कूल से लौट रहे बच्चों बस, यात्री बस फंसी हुई थी, जो परेशान हुए।
चालकों ने की तोड़फोड़
जानकारी के अनुसार ट्रक चालकों ने एकत्रित होकर आरटीओ के चेकिंग पाइंट पर पहुंचकर एक तंबू में तोड़फोड़ की और बैरिकेड्स हटा दिए। साथ ही वहां बने आवासों में भी घुसने का प्रयास किया और फिर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए वहां से हटाया।
अवैध वसूली के आरोप
ट्रक चालकों ने आरटीओ के तैनात कर्मचारियों पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। इस चैकिंग पाइंट पर रुपए वसूले जा रहे हैं और न देने पर फोटो खींचकर मनमाना चालान काटा जा रहा है। ट्रक चालक पुष्पेंद्र सिंह सीपरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में बॉर्डर पर अवैध वसूली हो रही है। एक मेडम यहां मिलती हैं और गाड़ी वालों से पहले पेपर मांगकर रख लेती हैं और फिर रुपयों की मांग की जाती है।
पिछले वर्ष भी आया था ऐसा ही मामला सामने
पिछले वर्ष दिसंबर माह में इसी तरह बैरिकेड्स लगाकर ट्रक रोकते समय ट्रक पलटने का मामला सामने आया था और कई घंटे तक चालकों ने जाम लगाया था। अवैध वसूली का आरोप भी आरटीओ पर लगाया था। इसके बाद कुछ माह बाद यहां पदस्थ महिला अधिकारी सहित अन्य कर्मचारियों को हटाया गया था।
समझाइश के बाद खुलवा दिया था जाम
चालकों का आरोप था कि अवैध वसूली की जा रही है और इसी बात को लेकर जाम लगाया था। सभी को समझाइश देकर जाम खुलवा दिया गया था।
अशोक यादव, थाना प्रभारी, मालथौन
