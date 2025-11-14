चलते ट्रक के सामने लगाया बैरिकेड्स, अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, चालकों ने डेढ़ घंटे तक लगाया जाम

बीना/बरौदिया कलां. सागर-झांसी हाइवे पर मालथौन के पास अटाकर्नेलगढ़ में एमपी, यूपी बॉर्डर पर आरटीओ की चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार ट्रक के आगे बैरिकेड्स लगाने से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में सवार चालक और क्लीनर बाल-बाल बचे। इसके बाद ट्रक चालकों ने आरटीओ पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए करीब डेढ़ घंटे तक हाइवे जाम रखा।

ट्रक क्रमांक आरजे 11 जीसी 4285 के चालक शैलेन्द्र यादव निवासी ललितपुर ने बताया कि वह ट्रक में रबड़ भरकर चैन्नई से दिल्ली जा रहा था। गुरुवार शाम करीब 4 बजे चैकिंग पोस्ट के पास आरटीओ कर्मचारियों ने चलते ट्रक के सामने अचानक बैरिकेड्स धकेल दिया, जिससे ट्रक अनयंत्रित होकर पलट गया और वह बाल-बाल बचे। ट्रक पलटने से बड़ा नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद आक्रोशित अन्य ट्रक चालकों ने हाइवे जाम कर दिया और हंगामा कर दिया। करीब डेढ़ घंटे तक जाम रहने के कारण बसों के यात्रियों सहित अन्य यात्री वाहनों में सवार लोग परेशान हुए। मालथौन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने सख्ती दिखाई और ग्रामीणों सहित जाम में फंसे लोगों ने भी इसका विरोध किया। इसके बाद जाम खुल सका। इस दौरान दोनों तरफ पांच-पांच किलोमीटर दूरी तक जाम लग गया था, जिसमें एम्बुलेंस, स्कूल से लौट रहे बच्चों बस, यात्री बस फंसी हुई थी, जो परेशान हुए।