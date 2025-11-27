भावांतर में गड़बड़ी: व्यापारी ने सोयाबीन खरीदे बिना दर्शा दी तौल, जांच में 904 क्विंटल मिला कम

बीना. कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा भावांतर योजना में गड़बड़ी की जा रही है। इसको लेकर पत्रिका द्वारा लगातार खबरें भी प्रकाशित की गईं थीं। इसके बाद एक व्यापारी के यहां संयुक्त संचालक के आदेश पर जांच की गई, जिसमें 904 क्विंटल सोयाबीन कम निकला है, जिसपर व्यापारी के खिलाफ शासकीय राशि के गबन का मामला दर्ज कराने थाने में आवेदन दिया गया है। साथ ही व्यापारी का लायसेंस निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार मंडी स्थित सोनू ट्रेडर्स के यहां 104 क्विंटल सोयाबीन बिना अनुबंध के सीधे खरीदने का मामला सामने आया था। इसकी शिकायत भी मंडी प्रबंधन से की गई थी, जिसपर एक गार्ड को हटाया था। इसके बाद 23 नवंबर को संयुक्त संचालक के आदेश पर टीम ने सोनू ट्रेडर्स की गोदामों पर जांच करने पहुंची और रिकॉर्ड से मिलान किया तो, 904 क्विंटल सोयाबीन कम निकला है। इसमें भावांतर योजना के तहत बिना सोयाबीन की खरीदी किए हुए लाभ लेने की आशंका है, जिसमें करीब 12 लाख रुपए का गबन हुआ है। इसके चलते फर्म संचालक संदीप जैन के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। बुधवार की शाम मंडी सचिव ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। साथ ही मंगलवार को व्यापारी का मंडी लायसेंस भी निलंबित किया गया है और खरीदी-बिक्री नहीं कर पाएंगे।