सागर

भोपाल-इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस हर दिन आ रही घंटों लेट, यात्री हो रहे परेशान

रेलवे अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, रास्ते में कहीं भी रोक दी जाती है ट्रेन, अन्य ट्रेनों को निकाला जाता है आगे

सागर

sachendra tiwari

Aug 20, 2025

Bhopal-Itarsi Vindhyachal Express is getting delayed for hours every day, passengers are getting troubled
रात 11 बजे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन

बीना. भोपाल-इटारसी रूट पर चलने वाली विंध्याचल एक्सप्रेस लगातार घंटों लेट पहुंच रही है। समय पर गंतव्य तक न पहुंच पाने से यात्रियों की भारी फजीहत हो रही है। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन की लेटलतीफी के कारण उनके कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।
दरअसल पिछले कई दिनों से भोपाल से इटारसी के बीच चलने वाली विंध्याचल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से हर दिन लेट आ रही है। इस ट्रेन के लेट आने से इसमें यात्रा करने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। इसके बाद भी इसका समय पर संचालन नहीं किया जा रहा है। भोपाल से चलने के बाद यह ट्रेन कई जगहों पर घंटों खड़ी रहती है और अन्य दूसरी ट्रेनों को निकाला जाता है, जबकि यह ट्रेन कई किलोमीटर का सफर करके जबलपुर के रास्ते इटारसी पहुंचती हैं, जिसमें भोपाल से बीना, सागर, दमोह सहित अन्य जगहों के लोग यात्रा करते हैं।
यात्री वरुण मुदगल ने बताया कि वह भोपाल से बीना एक आयोजन में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन ट्रेन लेट होने से वह समय पर नहीं पहुंच पाए और कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। वहीं, विद्या मिश्रा ने बताया कि भोपाल में राज्यरानी एक्सप्रेस में भीड़ होने के कारण वे विंध्याचल एक्सप्रेस से बीना जा रही थीं, लेकिन यह ट्रेन भी निर्धारित समय से दो घंटे लेट पहुंची। सबसे ज्यादा दिक्कत, तो उन्हें हो रही है, जो इस ट्रेन से अप डाउन करते हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार तकनीकी कारणों और रूट पर बढ़ते दबाव के चलते ट्रेन के समय पर संचालन में दिक्कत आ रही है। इस ट्रेन का बीना आने का सही समय रात 8.40 बजे है।

लोगों में है आक्रोश
लगातार हो रही ट्रेन के देरी होने से यात्रियों में नाराजगी है। उन्होंने मांग की है कि रेलवे तत्काल ठोस कदम उठाकर ट्रेन का समय सुधारे। यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो विंध्याचल एक्सप्रेस से लोग यात्रा करना भी बंद कर देंगे।

एक सप्ताह में ट्रेन का हाल
12 अगस्त - 09.13 बजे
13 अगस्त - 09.35 बजे
14 अगस्त - 09.21 बजे
15 अगस्त - 10.49 बजे
16 अगस्त - 10.57 बजे
17 अगस्त - 09.45 बजे
18 अगस्त - 10.40 बजे

20 Aug 2025 12:01 pm

