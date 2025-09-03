शेयर मार्केट में बड़ी महिलाओं की दिलचस्पी : जिले में करीब 25 हजार महिलाएं कर रही निवेश, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल से खरीद रही शेयर

सागर . शेयर मार्केट में शहर की महिलाओं की लगातार भागीदारी बढ़ रही है। महिलाएं गोल्ड बॉन्ड से लेकर म्यूचुअल फंड तक में निवेश कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि शेयर बाजार में निवेश करने वाली बड़ी संख्या में वर्किंग महिलाओं के साथ हाउस वाइफ हैं। ये महिलाएं ना सिर्फ शेयर मार्केट में पैसे लगा रही हैं, बल्कि दूसरों को प्रेरित भी कर रही हैं।कोरोना काल के बाद शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड में ग्रोथ तेजी से हो रही है। पहले महिलाएं पैसे जोडऩे के लिए बैंक में फिक्स डिपाजिट, पोस्ट ऑफिस व इंश्योरेंस में पैसे को जोड़ती थी, लेकिन अब बदलाव आ गया है। कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा मिला है। घर बैठ महिलाएं मोबाइल पर ऑनलाइन डीमैट एकाउंट खोलती हैं और शेयर बाजार में निवेश कर रही हैं।