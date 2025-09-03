शेयर मार्केट में बड़ी महिलाओं की दिलचस्पी : जिले में करीब 25 हजार महिलाएं कर रही निवेश, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल से खरीद रही शेयर

कोरोना कॉल के बाद शेयर बाजार में तेजी बढ़ा लोगों का रूझान
सागर . शेयर मार्केट में शहर की महिलाओं की लगातार भागीदारी बढ़ रही है। महिलाएं गोल्ड बॉन्ड से लेकर म्यूचुअल फंड तक में निवेश कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि शेयर बाजार में निवेश करने वाली बड़ी संख्या में वर्किंग महिलाओं के साथ हाउस वाइफ हैं। ये महिलाएं ना सिर्फ शेयर मार्केट में पैसे लगा रही हैं, बल्कि दूसरों को प्रेरित भी कर रही हैं।कोरोना काल के बाद शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड में ग्रोथ तेजी से हो रही है। पहले महिलाएं पैसे जोडऩे के लिए बैंक में फिक्स डिपाजिट, पोस्ट ऑफिस व इंश्योरेंस में पैसे को जोड़ती थी, लेकिन अब बदलाव आ गया है। कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा मिला है। घर बैठ महिलाएं मोबाइल पर ऑनलाइन डीमैट एकाउंट खोलती हैं और शेयर बाजार में निवेश कर रही हैं।
जानकारी के अनुसार मप्र में लगभग 1 करोड़ 20 लाख डीमैट एकाउंट हैं। सागर जिले में करीब 1 लाख एकाउंड की संख्या है। इसमें महिलाएं की भागीदारी 25 फीसदी है, यानी 25 हजार डीमैट एकाउंट महिलाओं के शामिल हैं।
ऑनलाइन निवेश कर रही हैं महिलाएं
महिलाएं विशेष रूप से एसपीआई (सिस्टम इनवेस्टमेंट प्लान) और म्यूचुअल फंड्स जैसे विकल्पों को प्राथमिकता दे रही हैं। इसका कारण यह है कि ये योजनाएं सुरक्षित, पारदर्शी और दीर्घकालिक लाभकारी होती हैं। आज कई महिलाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे ही निवेश प्रबंधन कर रही हैं। यह बदलाव इस बात का प्रतीक है कि महिलाएं अब केवल सेविंग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वेल्थ क्रिएशन की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। आने वाले वर्षों में निवेश की दुनिया में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़ेगी और इससे न केवल परिवार, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी ।
अरुण जैन, फाइनेंशियल एडवाइजर
5 वर्ष शुरू की ट्रेडिंग करना
प्राइवेट जॉब करने वाली निशा यादव ने बताया कि उन्होंने कोविड के समय ट्रेडिंग करना शुरू की थी। अब 5 साल हो गए हैं। निशा ने बताया कि उन्होंने छोटे से इंवेस्टमेंट् 15 हजार रुपए से शुरूआत की थी। अब 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो तैयार कर लिया है। निशा ने बताया कि शेयर मार्केट की अच्छी समझ होने से अब मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए महिलाओं को प्रेरित भी करती हैं।
लॉकडाउन में की शुरूआत
कटरा बाजार में रहने वाली गृहिणी रंजना जैन ने बताया कि लॉकडाउन में घर पर रहने के दौरान काफी समय होता था, तो उस वक्त मुझे लगा क्यों ना इसे फिर से शुरू किया जाए। शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया। मैंने पहली बार म्यूचुअल फंड में 15 हजार रुपए लगाए थे, क्योंकि उस वक्त तक मुझे थोड़ी बहुत ही समझ थी। वह कहती हैं कि शेयर बाजार में निवेश से पहले मैं डेली सुबह स्टॉक पर नजर रखती थी। न्यूज पढ़ती थी। कुछ शेयरों की लिस्ट बनाई और फिर पति के सहयोग से उन्हें खरीदा। अब लगातार निवेश को बढ़ा रही हूं।