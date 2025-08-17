मंच पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया जबरस्त डांस, गायक हंसराज कर रहे थे Live Perform

MLA Bhupendra Singh Dance Video :मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सागर जिले की खुरई सीट से भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण भक्ति में इस कदर लीन नजर आए कि, अकसर सरल व्यक्तितिव और शांत स्वभाव में दिखने वाले भूपेंद्र सिंह मंछ पर जमकर थिरकते नजर आए।
भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह ने अपने गृह नगर सागर नें शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई। सिंगर हंसराज हंस के लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने जमकर डांस भी किया। पूर्व मंत्री के जबरदस्त डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
दरअसल, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर रुद्राक्षधाम बामोरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक हंसराज हंस की लाइव प्रस्तुति भी थी। जैसे ही , हंसराज हंस ने मंछ पर ताल छेड़ी तो भक्ति में डूबे भूपेंद्र सिंह खुद को रोक नहीं पाए और झूमकर थिरकने लगे। उन्होंने ऐसा डांस किया कि, मंच के साथ साथ कार्यक्रम में मौजूद हर कोई उन्हें देखता रह गया।