मंच पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया जबरस्त डांस, गायक हंसराज कर रहे थे Live Perform

दरअसल, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर रुद्राक्षधाम बामोरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक हंसराज हंस की लाइव प्रस्तुति भी थी। जैसे ही , हंसराज हंस ने मंछ पर ताल छेड़ी तो भक्ति में डूबे भूपेंद्र सिंह खुद को रोक नहीं पाए और झूमकर थिरकने लगे। उन्होंने ऐसा डांस किया कि, मंच के साथ साथ कार्यक्रम में मौजूद हर कोई उन्हें देखता रह गया।