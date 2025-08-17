एमपी में बड़ा रेल हादसा टला, टूटी पड़ी थी पटरी और सामने से धड़धड़ाते हुए आ गई ट्रेन

Major Rail Accident Avert :मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि, यहां एक रेलवे ट्रैक की पटरी टूटी पड़ी थी और सामने से एकाएक एक ट्रेन पटरी पर धड़धड़ाते हुए दौड़ती आ रही थी। गनीमत रही कि, लाइन पर तैनात रेलवे कर्मचारी की समय रहते टूटी पटरी पर नजर पड़ गई और उसने सामने से आ रही ट्रेन को जोर जोर से हाथ हिलाकर रुकवा दिया। वरना बड़ा रेल हादसा हो सकता था। इधर, घटना के बाद रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।