एमपी में बड़ा रेल हादसा टला, टूटी पड़ी थी पटरी और सामने से धड़धड़ाते हुए आ गई ट्रेन

Major Rail Accident Avert :मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि, यहां एक रेलवे ट्रैक की पटरी टूटी पड़ी थी और सामने से एकाएक एक ट्रेन पटरी पर धड़धड़ाते हुए दौड़ती आ रही थी। गनीमत रही कि, लाइन पर तैनात रेलवे कर्मचारी की समय रहते टूटी पटरी पर नजर पड़ गई और उसने सामने से आ रही ट्रेन को जोर जोर से हाथ हिलाकर रुकवा दिया। वरना बड़ा रेल हादसा हो सकता था। इधर, घटना के बाद रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
दरअसल, हॉलिडे स्पेशल ट्रेन (04159) इटारसी से भुसावल की ओर जा रही थी। खंडवा-छनेरा से बरुड़ रेलवे सेक्शन पर कीमैन ने टूटी पटरी देखी। जिसके बाद उसने फौरन हाथ दिखाकर ट्रेन रोकने तत्काल रोकने का अलर्ट दिया। कर्मचारी के अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए लोको पायलट ने बड़ी सावधानी के साथ तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। इसके बाद पटरी टूटी होने की सूचना रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी गई।
मामले की जानकारी लगते ही तुरंत रेलवे के आला अफसर कर्मचारी दल के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैक सुधारने का काम शुरु कर दिया। हालांकि ये सिर्फ एक हादसा था या बड़ी कोई बड़ी साजिश? फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन, मामले की जांच शुरु कर दी गई है। वहीं, दूसरी तरफ ट्रेन यात्रियों के बीच घटना की सूचना जैसे ही फैली, यात्रियों में भी हड़कंप मच गया।
गनीमत रही कि, समय रहते कर्मचारी की नजर ट्रेक पर पड़ गई और उसने तुरंत ही सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन रुकवा ली। वरना ट्रेन जिस रफ्तार से ट्रेक पर दोड़ते हुए आ रही थी, उसके डीरेल होने की संभावना काफी अधिक थी, जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। फिलहाल, रेलवे कर्मचारी ट्रैक की मरम्मत का कार्य कर रहे हैं।