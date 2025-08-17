ये तो हद हो गई! 15 अगस्त पर हाईवे किनारे खुल्लम-खुल्ला बिकी शराब, वो भी आधे रेट पर, जिम्मेदार मौन

Liquor Sold at National Highway : मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से अकसर आरोप लगाया जाता है कि, राज्य में माफिया राज फलफूल रहा है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा द्वारा इसका खंडन भी किया जाता है, लेकिन विपक्ष के दावे का जीता-जागता एक उदाहरण सूबे के राजगढ़ जिले से सामने आया है। एक तरफ जहां आबकारी विभाग की अनुमति से रजिस्टर्ड दुकान को लाइसेंस के आधार पर शराब बेचने की परमिशन दी जाती है तो वहीं दूसरी तरफ सामने आए मामले में राजगढ़ जिले से गुजरने वाले नेशनल हाइवे के किनारे ठेले पर खुल्लम-खुल्ला शराब बेची जा रही है। मामले में बड़ी हैरानी तो इस बात की है कि इस गौरख धंधे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बावजूद पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग खामोश है। क्षेत्र में पुलिस और आबकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।