एमपी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची पर मचा बवाल, कई जिलों में विरोध, इस्तीफों का दौर शुरु

सबसे पहले भोपाल जिला अध्यक्ष की नियुक्त की बात करें तो यहां जिला अध्यक्ष को रिपीट करने पर नाराजगी देखी जा रही है। यहां प्रवीण सक्सेना को दूसरी बार जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है, जिससे पूर्व अध्यक्ष मोनू सक्सेना नाराज़ नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर खुलकर विरोध जताकर व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर लिखा कि, 'राहुल गांधी ने मांगा था संगठन सृजन, भोपाल में हुआ विसर्जन…।' बता दें कि, मोनू सक्सेना ने भी जिला अध्यक्ष पद पर दावेदारी की थी।