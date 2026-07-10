बाउंड्रीवॉल बनाई,पानी निकासी करना भूले, पार्क बना तालाब

बीना. नगर पालिका ने वीरसावरकर वार्ड स्थित पार्क की बाउंड्रीवॉल का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से पूरा पार्क तालाब में तब्दील हो गया है। पार्क परिसर में लगीं ओपन जिम की मशीनें और अन्य खेल सामग्री के यहां एक फीट से ज्यादा पानी बारिश का पानी भरा हुआ है।

नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च कर पार्क की बाउंड्रीवॉल पिछले दिनों ही तैयार की है। बाउंड्रीवॉल बनने से पार्क तो सुरक्षित हो गया है, लेकिन पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई है, जिससे पार्क बारिश में तालाब जैसा दिखने लगा है। पार्क में पानी भरा होने के बाद भी बच्चे वहां खेलने पहुंच रहे हैं और पानी के बीच लगे झूलों पर झूल रहे हैं, जिससे दुर्घटना होने का खतरा है। साथ ही जहरीले कीड़ों के काटने का डर बना रहता है। लगातार पानी में डूबे रहने से ओपन जिम की लोहे की मशीनों में जंग लगने और खेल सामग्री के खराब होने की आशंका है। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क में पानी निकासी के लिए नाली या अन्य स्थायी व्यवस्था न होने से यह हालात बन रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पार्क में पानी निकासी की व्यवस्था बनाई जाए, जिससे बच्चों और वहां जिम करने वालों के लिए परेशानी न हो।