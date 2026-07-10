रेलवे स्टेशन का डोम बना यात्रियों के लिए खतरा, अधिकारी बेखबर

बीना. रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों को धूप और बारिश से बचाने के लिए बनाया गया डोम अब सुरक्षा के बजाय खतरा बनता जा रहा है। डोम के कबर में बारिश का पानी भरने, कई स्थानों से उसके फटने और तेज हवा के कारण लोहे के भारी एंगल लटकने से बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद रेलवे की ओर से अब तक कोई सुधार नहीं किया जा रहा है, जिससे यात्रियों में चिंता बढ़ रही है।

वर्ष 2022 में रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में 22.50 बाय 22.50 मीटर आकार का कुल 506.25 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाला आधुनिक डोम बनाया गया था। उस समय अधिकारियों ने दावा किया था कि इसमें विदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे यह लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस वर्ष मानसून की पहली ही बारिश में डोम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। डोम का कबर कई स्थानों से फट चुका है, जबकि उसके ऊपर बड़ी मात्रा में बारिश का पानी जमा हो रहा है और पानी का दबाव बढऩे से कबर फट सकता है। यदि अचानक यह कबर फटता है और किसी यात्री के ऊपर एक साथ पानी गिरा तो वह घायल हो सकता है। यहां से हर दिन अधिकारी निकल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पानी को निकालने और डोम की मरम्मत कराने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। हादस होने के बाद ही अधिकारियों की नींद खुलती है।