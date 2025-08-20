अड़ीबाजी के आरोप में 4 कथित पत्रकारों पर मामला दर्ज, 15 अगस्त के दिन 10 हजार की मांग करने का आरोप

मोतीनगर थाना पुलिस ने अड़ीबाजी के आरोप में 4 कथित पत्रकारों पर मामला दर्ज किया है। आरोप है कि 15 अगस्त के दिन चारों आरोपी पीडि़त महिला के घर पहुंचे। महिला के वीडियो बनाए और उसके पति को बदनाम करने की धमकी देकर 10 हजार रुपए की मांग की।

पुलिस में शिकायत के दौरान सोमला निवासी एक 35 वर्षीय महिला ने बताया कि 15 अगस्त की दोपहर 3 बजे वह अपने घर के कमरे में बच्चे को स्तनपान करा रही थी। पति देवसिंह राजपूत घर के बाहर कुछ कार्य कर रहे थे। तभी आकाश अहिरवार नाम का युवक आया और उसने मेरा वीडियो बना लिया, जबकि मैं बच्चे का स्तनपान करा रही थी। आकाश के साथ शिवम तिवारी, हनी दुबे और पीयूष साहू भी मौजूद थे। यह खुद को पत्रकार बता रहे थे। यह अक्सर घर आते रहते हैं, इसलिए मैं इनको जानती थी। इस बीच मेरे पति आए तो उन्होंने भी आकाश को वीडियो बनाने से रोका। इस बीच आरोपी आकाश का मोबाइल गिर गया। फिर चारों आरोपियों ने मेरे पति के साथ झूमाझपटी की और गाली-गलौज की। महिला ने कहा कि चारों कथित पत्रकारों ने पति को धमकी दी है कि तुम फर्जी डॉक्टर हो, तुम्हारे पास कोई डिग्री नही है। आरोपियों ने 10 हजार रुपए मांगे और कहा कि पैसा नहीं दिए तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। शिकायत के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध कर लिया है।