सीएम राइज स्कूल का भवन अधूरा, दो भवनों में संचालित करनी पड़ रही हैं कक्षाएं

बीना. सीएम राइज स्कूल का संचालन शुरुआत से ही मॉडल और प्राथमिक स्कूल हिरनछिपा में किया जा रहा है। स्कूल के लिए भवन, तो तैयार हो रहा है, लेकिन धीमी गति के चलते अभी काम अधूरा है, जिससे विद्यार्थियों को बैठने में परेशानी हो रही है।
सीएम राइज स्कूल का भवन न होने के कारण मॉडल स्कूल में हो रहा है, जहां कक्षा 3 और 6 से 12 तक की कक्षाएं लगती हैं। साथ ही कक्षा 1 से चार कक्षाएं प्राथमिक स्कूल हिरनछिपा में संचालित हो रही हैं। अलग-अलग भवनों में स्कूल संचालित होने से विद्यार्थी, स्टाफ सभी परेशान हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए, तो टेबिल-कुर्सी की व्यवस्था है, लेकिन कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों को टाट पट्टी पर ही बैठना पड़ता है। प्राथमिक स्कूल की चार कक्षाओं में 165 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। जगह के अभाव में कक्षा 3 को मॉडल स्कूल भवन में शिफ्ट करना पड़ा है। मॉडल स्कूल 400 विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार बनाया गया है, लेकिन यहां भी करीब 700 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है। वहीं, हींगटी रोड पर बन रहे सीएम राइज स्कूल के भवन की क्षमता करीब 3000 विद्यार्थियों की है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। इस भवन का निर्माण दिसंबर 25 तक होना है, जो संभव नहीं है। निर्माण कर रही एजेंसी के अनुसार पिछले वर्ष बारिश के कारण छह माह काम प्रभावित हुआ था और फिर ड्राइंग में भी बदलाव किया गया था। काम में हो रही देरी के कारण विद्यार्थी और स्टाफ सभी परेशान हैं।
6 फरवरी 24 को हुुआ था अनुबंध
निर्माण एजेंसी पीआइयू ने ठेकेदार राजेन्द्र सिंह से 6 फरवरी 24 को अनुबंध किया था और भवन का निर्माण 2532.47 लाख रुपए में होना है। भवन निर्माण की समय-सीमा के लिए तीन माह बचे हैं। इस संबंध में जब पीआइयू एसडीओ कृष्णकुमार कोरी से जब इस संबंध संपर्क करना चाहा, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
भानगढ़, मंडीबामोरा में निर्माण नहीं हो पा रहा शुरू
ब्लॉक में भानगढ़ और मंडीबामोरा में भी सीएम राइज स्कूल का निर्माण होना है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। भानगढ़ में जगह मिल गई है, लेकिन मंडीबामोरा में अभी तक जगह का भी चयन नहीं हुआ है।