समय से करें ओवरब्रिज का काम नहीं तो रेलवे गेट को खोल दें-विधायक

बीना. एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को शहर में बन रहे ओवरब्रिजों की प्रगति के संबंध में विधायक निर्मला सप्रे ने पीडब्ल्यूडी ब्रिज व रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की।

उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा में काम करने के निर्देश दिए। साथ ही जहां जरूरी है वहां सर्विस रोड बनाने के लिए भी कहा है। वहीं, रेलवे अधिकारियों को हिदायत दी कि जल्द काम नहीं किया, तो रेलवे गेट आमजन के लिए खुलवाया जाएगा। बैठक दोपहर दो बजे से आयोजित की गई, जिसमें विधायक ने पीडब्ल्यूडी ब्रिज की एसडीओ साधना सिंह से कहा कि अंडरब्रिज जाने वाले रास्ते का निर्माण जल्द कराया जाए, ताकि लोगों को गड्ढों से निजात मिल सके। इसे लेकर एसडीओ ने कहा कि निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रपोजल भेजा है और स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। मंडीबामोरा के ओवरब्रिज पर बन रही टी पॉइंट को खत्म करके घुमावदार करने के लिए कहा गया। बैठक में एसडीएम विजय डेहरिया, तहसीलदार डॉ. अंबर पंथी, सीइ लोकेश वर्मा (टीम लीडर), एसएसइ अमित कुमार, एसएसइ योगेन्द्र पटैरिया जबलपुर, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना एसडीओ एजाज कुरैशी मौजूद रहे।