समय से करें ओवरब्रिज का काम नहीं तो रेलवे गेट को खोल दें-विधायक

बैठक में चर्चा करते हुए
बीना. एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को शहर में बन रहे ओवरब्रिजों की प्रगति के संबंध में विधायक निर्मला सप्रे ने पीडब्ल्यूडी ब्रिज व रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की।
उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा में काम करने के निर्देश दिए। साथ ही जहां जरूरी है वहां सर्विस रोड बनाने के लिए भी कहा है। वहीं, रेलवे अधिकारियों को हिदायत दी कि जल्द काम नहीं किया, तो रेलवे गेट आमजन के लिए खुलवाया जाएगा। बैठक दोपहर दो बजे से आयोजित की गई, जिसमें विधायक ने पीडब्ल्यूडी ब्रिज की एसडीओ साधना सिंह से कहा कि अंडरब्रिज जाने वाले रास्ते का निर्माण जल्द कराया जाए, ताकि लोगों को गड्ढों से निजात मिल सके। इसे लेकर एसडीओ ने कहा कि निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रपोजल भेजा है और स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। मंडीबामोरा के ओवरब्रिज पर बन रही टी पॉइंट को खत्म करके घुमावदार करने के लिए कहा गया। बैठक में एसडीएम विजय डेहरिया, तहसीलदार डॉ. अंबर पंथी, सीइ लोकेश वर्मा (टीम लीडर), एसएसइ अमित कुमार, एसएसइ योगेन्द्र पटैरिया जबलपुर, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना एसडीओ एजाज कुरैशी मौजूद रहे।
रेलवे अधिकारियों ने कहा जल्द करेंगे काम
विधायक ने रेलवे के अधिकारियों से कहा कि वह काम में ढिलाई बरत रहे हैं, इसलिए एनओसी निरस्त करके क्यों न रेलवे गेट को खुलवा दिया जाए। उन्होंने कहा कि हर दिन हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। इसके बाद अधिकारियों ने कहा कि जल्द सर्विस रोड बनाने के साथ काम भी तेजी से किया जाएगा। इसके अलावा अंडरब्रिज में भी गढ्ढों को कंक्रीट से भरा जाएगा व पास से नाली का निर्माण भी किया जाएगा।
दूसरी जगह विस्थापित कर तोड़े जाए मकान
मंडीबामोरा में बन रहे ओवरब्रिज के पास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए हुए लोग भी बैठक में पहंचे थे। उन्होंने कहा कि वह सालों से वहां पर रह रहे हैं और उन्हें दूसरी जगह पर विस्थापित करने के बाद ही घरों को तोड़ा जाए। रामकुंवरबाई बाल्मीकि, किशन बाल्मीकि, सीला खटीक, ब्रजेश रैकवार ने बताया कि वह आर्थिक रूप से दूसरा मकान बनाने के लिए सक्षम नहीं हंै, इसलिए मढ़बामोरा के पास जगह दे दी जाए। इसपर एसडीएम व तहसीलदार बुधवार को मौके का निरीक्षण करने के बाद निर्णय लेने की बात कही।
