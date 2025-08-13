13 अगस्त 2025,

बुधवार

सागर

रेलवे क्षेत्र में ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा धीमी गति से, कंपनी कर रही लापरवाही

चार माह हो चुके हैं गेट बंद हुए, परेशान हो रहे शहरवासी, अंडरब्रिज में हर दिन लग रहा जाम

सागर

sachendra tiwari

Aug 13, 2025

Construction of overbridge in railway area is going on at a slow pace, company is being negligent
गेट बंद और ब्रिज का रुका कार्य

बीना. मालखेड़ी-आगासौद-महादेवखेड़ी स्टेशन के बीच स्थित खिमलासा रोड के रेलवे गेट को ओवरब्रिज निर्माण कार्य के चलते 10 मई को बंद कर दिया गया था, जिससे कार्य तेजी से हो सके, लेकिन काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और शहरवासी परेशान हैं।
रेलवे गेट बंद होने शहरवासी बरदौरा और साईंधाम कॉलोनी वाले अंडरब्रिज से निकल रहे हैं। बरदौरा वाले अंडरब्रिज को जोडऩे वाली रोड खराब हो गई है और दूसरे अंडरब्रिज की सडक़ खराब होने के साथ-साथ ही वाहनों का दबाव ज्यादा होने से दिन में कई बार जाम लग रहा है। इसके बाद भी चार माह में रेलवे क्षेत्र में ओवरब्रिज के पिलर भी खड़े नहीं हो पाए हैं और जिस गति से काम चल रहा, उसके अनुसार कई माह का समय काम पूरा होने में लग जाएगा। इसके बाद भी न तो रेलवे के अधिकारी और न ही प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। जबकि पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में ब्रिज का निर्माण तेज गति से चल रहा है। पैदल लोग दूसरी ओर आने-जाने के लिए जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक से निकल रहे हैं, जिससे किसी दिन बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। शहरवासी जल्द से जल्द ओवरब्रिज निर्माण पूरा कराने की मांग कर रहे हैं।

मंगलवार को कई बार बनी जाम की स्थिति
मंगलवार को साईंधाम कॉलोनी वाले अंडरब्रिज पर सुबह से लेकर शाम तक कई बार जाम की स्थिति निर्मित हुई, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जरुरी काम से न्यायालय, तहसील जाने वाले लोगों ने वाहन बस स्टैंड पर खड़े किए और फिर पैदल दूसरी ओर जा सके। यह स्थिति हर दिन ही निर्मित हो रही है। बारिश होने पर दोनों अंडरब्रिज से यातायात बंद हो जाता है।

वैकल्पिक मार्ग की कराई मरम्मत
बरदौरा वाले अंडरब्रिज को जोडऩे वाली सडक़ बारिश में कई जगह दलदल बन गई है, जिसकी एसडीएम विजय डेहरिया ने मंगलवार को मरम्मत कराई। साथ ही बाजू में बनी एक कॉलोनी की सडक़ से वाहन निकालने के लिए रास्ता तैयार कराया गया, जिससे बारिश में वाहन चालकों को परेशानी न हो।

Published on:

13 Aug 2025 11:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / रेलवे क्षेत्र में ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा धीमी गति से, कंपनी कर रही लापरवाही

