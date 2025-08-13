रेलवे क्षेत्र में ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा धीमी गति से, कंपनी कर रही लापरवाही

बीना. मालखेड़ी-आगासौद-महादेवखेड़ी स्टेशन के बीच स्थित खिमलासा रोड के रेलवे गेट को ओवरब्रिज निर्माण कार्य के चलते 10 मई को बंद कर दिया गया था, जिससे कार्य तेजी से हो सके, लेकिन काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और शहरवासी परेशान हैं।

रेलवे गेट बंद होने शहरवासी बरदौरा और साईंधाम कॉलोनी वाले अंडरब्रिज से निकल रहे हैं। बरदौरा वाले अंडरब्रिज को जोडऩे वाली रोड खराब हो गई है और दूसरे अंडरब्रिज की सडक़ खराब होने के साथ-साथ ही वाहनों का दबाव ज्यादा होने से दिन में कई बार जाम लग रहा है। इसके बाद भी चार माह में रेलवे क्षेत्र में ओवरब्रिज के पिलर भी खड़े नहीं हो पाए हैं और जिस गति से काम चल रहा, उसके अनुसार कई माह का समय काम पूरा होने में लग जाएगा। इसके बाद भी न तो रेलवे के अधिकारी और न ही प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। जबकि पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में ब्रिज का निर्माण तेज गति से चल रहा है। पैदल लोग दूसरी ओर आने-जाने के लिए जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक से निकल रहे हैं, जिससे किसी दिन बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। शहरवासी जल्द से जल्द ओवरब्रिज निर्माण पूरा कराने की मांग कर रहे हैं।