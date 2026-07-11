देरी से शुरू हुई ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी, पहले दिन एक केन्द्र पर सिर्फ 8 क्विंटल की खरीद

बीना. ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी आखिरकार शुक्रवार से शुरू हो गई है। खरीदी में देरी और बहुत कम मात्रा हो रही खरीद करने से किसानों में नाराजगी है। पहले दिन सिर्फ एक केन्द्र पर 8 क्विंटल मूंग की खरीदी हुई।

15 जून तक समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के लिए पंजीयन हो गए थे, जिसमें बीना क्षेत्र में करीब 1500 किसानों ने पंजीयन कराए हैं। खरीदी जून माह से ही शुरू होनी थी, लेकिन शुक्रवार को बिहरना वेयरहाउस परिसर में सिर्फ एक कंजिया केन्द्र पर खरीदी शुरू हो सकी है। जबकि अभी दो केन्द्र और शुरू होने की बात अधिकारी कह रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने के पहले ही कृषि उपज मंडी में किसान 4400 क्विंटल मूंग कम दामों पर किसान बेच चुके हैं। क्योंकि रुपयों की जरूरत होने पर किसानों को मजबूरी में उपज बेचनी पड़ी। समर्थन मूल्य 8780 रुपए क्विंटल तय किया गया है, जबकि मंडी में 5830 से 6900 रुपए क्विंटल मूंग बिक रही है।