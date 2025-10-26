आगासौद में डेंगू ब्लास्ट; दर्जनभर लोगों की प्लेटलेट्स घटी तो अस्पताल ले गए, एनएस-1 किट से जांच में निकले पॉजिटिव

बीना. आगासौद गांव में अलग-अलग स्थानों से प्लेटलेट्स घटने और डेंगू संभावित एक दर्जन मरीज कुछ दिनों में सामने आए हैं, जिनका इलाज रिफाइनरी अस्पताल में चल रहा है। मरीजों की संख्या ज्यादा होने से गांव के लोग दहशत में हैं। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लार्वा सर्वे कर दवाओं का छिडक़ाव भी कराया है।

जानकारी के अनुसार आगासौद गांव में पांच दिनों में एक दर्जन लोग सिर दर्द, तेज ठंड के साथ बुखार आने के लक्षणों के बाद रिफाइनरी अस्पताल इलाज कराने पहुंचे थे। यहां जांच के बाद प्लेटलेट्स कम और एनएस 1 किट में डेंगू रिएक्टिव (डेंगू पॉजीटिव) निकला है। शनिवार को अस्पताल में गांव के योगेन्द्र चौरिसया, वर्षा ठाकुर, मीना ठाकुर, सावित्री नामदेव भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। योगेन्द्र की प्लेटलेट्स 21000 निकली हैं और किट जांच में रिपोर्ट पॉजीटिव हैं। इसके पहले सुमित घोसी, अनिकेत घोसी, संजय चढ़ार, अभि कुशवाहा, हरनाम घोसी सहित अन्य की इलाज के बाद छुट्टी हो चुकी है।