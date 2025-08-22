भोपाल से दिल्ली तक चर्चा में आया एमपी का ये जिला, विकास को लगेंगे पंख, भारत रत्न की उठी मांग

इस सिलसिले में विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने सांसद डॉ. लता वानखेड़े के साथ दिल्ली में केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। विधायक जैन ने मंत्री को बताया कि बजट के अभाव में चिड़ियाघर का प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना से राशि स्वीकृत की जाए। साथ ही सागर के सिटी फॉरेस्ट के उन्नयन व मंगलगिरी सिटी फॉरेस्ट के विकास के लिए भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने दोनों प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भिजवाने को कहा है जिससे केंद्र स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई की जा सके।