किसानों के अनाज की तुलाई में गड़बड़ी न करें, नहीं तो भेज देंगे जेल- एसडीएम

बीना. कृषि उपज मंडी में अनाज की आवक ज्यादा होने के साथ ही परिसर में व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाने लगी हैं, जिसकी शिकायत मिलने के बाद एसडीएम विजय डेहरिया ने मंगलवार को मंडी का औचक निरीक्षण किया, जहां पर व्यापारियों द्वारा प्रांगण में अनाज फैलाकर रखने पर उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही डाक कराने वाले कर्मचारियों को भी हिदायत दी गई है कि वह डाक, नीलामी में जो बोली लगाते हैं उसे बदलें नहीं, यदि ऐसा किया तो कार्रवाई की जाएगी।

मंडी में अजय कुमार-प्रवीण कुमार फर्म व अशोक कुमार शिखरचंद जैन की चार फर्म का अनाज बड़े शेड में रखा मिला, जिसपर एसडीएम ने उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा दया ट्रेडिंग कंपनी द्वारा परिसर में अनाज फैलाया गया था और आरके ट्रेडर्स किसानों के शेड में तौल कर रहे थे, जिससे दोनों व्यापारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। वहीं, मनोज ट्रेडिंग कंपनी, आकाश ट्रेडर्स पर किसानों ने आरोप लगाया है कि वह कम दाम पर अनाज खरीद रहे थे, जिन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने मंडी सचिव कमलेश सोनकर को निर्देश दिए हैं कि मंडी के बाहर जो दुकानें खुली हैं, उन्होंने शेड लगाकर अतिक्रमण कर लिया है, उसे हटवाएं।

साथ ही तौल कराने वाले कर्मचारियों की शिकायत मिलने पर उन्हें हिदायत दी है कि वह बोली लगाने के बाद रेट न बदलें, यदि ऐसा किया तो जेल भेज देंगे। मंडी प्रांगण में खुली बैंक के अधिकारियों को सीएसआर के माध्यम से मंडी व सिविल अस्पताल में जरूरी काम कराने के निर्देश दिए।