मेहलुआ चौराहे से मालथौन तक फोरलाइन बनाने डीपीआर हो रही तैयार, इसके साथ ही बनेगा बाइपास

बीना. शहर में बाइपास रोड की मांग लंबे समय से चली आ रही है और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। एमपीआरडीसी द्वारा मेहलुआ चौराहा से मालथौन तक फोरलाइन बनाने की तैयारी की जा रही है।

एमपीआरडीसी विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार भोपाल-बीना स्टेट हाइवे पर मेहलुआ चौराहा से बीना, खिमलासा होते हुए मालथौन तक फोरलाइन रोड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है, जो स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। इसी रोड से जोड़कर बाइपास रोड तैयार किया जाएगा। दूसरी ओर सागर तरफ का कार्य एनएचआइ द्वारा किया जाएगा, क्योंकि यह सडक़ नेशनल हाइवे की है। दोनों तरफ से सडक़ मिलाकर बीना में बाइपास रोड का निर्माण होगा। मेहलुआ चौराहा से मालथौन तक सडक़ निर्माण होने पर भोपाल से झांसी फोरलाइन को आने-जाने वाले वाहन शहर के बाहर से होते हुए जाएंगे और शहर के अंदर से भारी वाहनों का दबाव कम होगा। इसके साथ ही रिफाइनरी से निकलने वाले गैस टैंकर झांसी तरफ ही जाते हैं, जिन्हें सुविधा होगी। डीपीआर तैयार होने के बाद यह पता चलेगा की यह रोड कहां-कहां से निकलेगा।