शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

ई-पेपर

सागर

मेहलुआ चौराहे से मालथौन तक फोरलाइन बनाने डीपीआर हो रही तैयार, इसके साथ ही बनेगा बाइपास

एमपीआरडीसी कर रही है कार्य, दूसरी तरफ बाइपास रोड का कार्य करेगी एनएचआइ

सागर

sachendra tiwari

Aug 11, 2025

DPR is being prepared for making four-lane from Mehlua Square to Malthone, bypass will be constructed along with it
शहर से इस तरह निकलते हैं भारी वाहन

बीना. शहर में बाइपास रोड की मांग लंबे समय से चली आ रही है और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। एमपीआरडीसी द्वारा मेहलुआ चौराहा से मालथौन तक फोरलाइन बनाने की तैयारी की जा रही है।
एमपीआरडीसी विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार भोपाल-बीना स्टेट हाइवे पर मेहलुआ चौराहा से बीना, खिमलासा होते हुए मालथौन तक फोरलाइन रोड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है, जो स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। इसी रोड से जोड़कर बाइपास रोड तैयार किया जाएगा। दूसरी ओर सागर तरफ का कार्य एनएचआइ द्वारा किया जाएगा, क्योंकि यह सडक़ नेशनल हाइवे की है। दोनों तरफ से सडक़ मिलाकर बीना में बाइपास रोड का निर्माण होगा। मेहलुआ चौराहा से मालथौन तक सडक़ निर्माण होने पर भोपाल से झांसी फोरलाइन को आने-जाने वाले वाहन शहर के बाहर से होते हुए जाएंगे और शहर के अंदर से भारी वाहनों का दबाव कम होगा। इसके साथ ही रिफाइनरी से निकलने वाले गैस टैंकर झांसी तरफ ही जाते हैं, जिन्हें सुविधा होगी। डीपीआर तैयार होने के बाद यह पता चलेगा की यह रोड कहां-कहां से निकलेगा।

नेशनल हाइवे बनाने की चल रही है मांग
पिछले दिनों सांसद लता गुड्डू वानखेड़े ने केन्द्रीय मंत्री से बीना से मेहलुआ चौराहे तक नया नेशनल हाइवे बनाने की मांग रखी है। साथ ही बीना के लिए बाइपास का निर्माण करने की भी मांग रखी गई है, जिससे शहर के अंदर से भारी वाहनों की आवाजाही न हो।

हो चुका है सर्वे
विधायक निर्मल सप्रे ने बताया कि एमपीआरडीसी ने बाइपास रोड बनाने सर्वे करा लिया है और इसका बजट ज्यादा होने के कारण एमपीआरडीसी व एनएचआइ मिलकर इसे तैयार करेंगे। मेहलुआ चौराहे से जो सडक़ बनेगी उसमें ही बाइपास रोड जोड़ा जाएगा।

तैयार हो रही है डीपीआर
मेहलुआ चौराहा से मालथौन तक बनने वाले फोरलाइन के लिए डीपीआर तैयार हो रही है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे बाइपास रोड जोड़ा जाएगा, जिसमें दूसरी हो का कार्य एनएचआइ द्वारा किया जाएगा।
स्वदीप केंग, एजीएम, एमपीआरडीसी

Published on:

11 Aug 2025 11:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / मेहलुआ चौराहे से मालथौन तक फोरलाइन बनाने डीपीआर हो रही तैयार, इसके साथ ही बनेगा बाइपास

