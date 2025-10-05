Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा की क्षतिग्रस्त, अनुयायिओं ने नेशनल हाइवे पर लगाया जाम, बाजार रहा बंद

नई प्रतिमा लगाने और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने आश्वासन पर चार घंटे बाद हुआ प्रदर्शन खत्म

2 min read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 05, 2025

Dr. Ambedkar's statue vandalized, followers block national highway, market remains closed

हाइवे पर लगाया जाम

बीना/बांदरी. बाजार क्षेत्र में लगी डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा को शुक्रवार देर रात असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। शनिवार सुबह जब लोगों ने प्रतिमा की उंगली टूटी देखी, तो आक्रोशित अनुयायिओं ने बांदरी-खुरई रोड और झांसी नेशनल हाइवे पर जाम लगा दिया था। प्रदर्शन को देखते हुए पूरा बाजार दिनभर बंद रहा। प्रदर्शन करने वालों ने नई प्रतिमा लगाने, आरोपी को पकडऩे सहित अन्य मांगें ज्ञापन में रखी थीं, जिसपर तहसीलदार अनिल कुशवाहा ने आश्वासन दिया और फिर चार घंटे बाद प्रदर्शन खत्म हुआ।
जानकारी के अनुसार प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने पर शनिवार सुबह बड़ी संख्या में उनके अनुयायी एकत्रित हुए और नगर के अंदर प्रदर्शन करते हुए बांदरी-खुरई रोड बंद रखा। साथ ही बाजार की दुकानें भी बंद रहीं। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे सभी लोग हाइवे पर पहुंचे और जाम लगा दिया था। हाइवे पर करीब चार घंटे तक जाम रहा, जिससे दोनों तरफ करीब तीन-तीन किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लगी रही है और लोग परेशान होते रहे। प्रदर्शनकारी आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए थे। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर तहसीलदार, एसडीओपी सचिन परते, बांदरी थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत सहित अन्य थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में सीएमओ को सेवा मुक्त करने, डॉ. आंबेडकर की नई प्रतिमा लगाने, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग रखी थी, जिसपर तहसीलदार ने आश्वासन दिया और शाम 4.30 बजे प्रदर्शन खत्म हुआ। दस दिन में मांगें पूरी न होने पर अहिरवार समाज और भीम आर्मी ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने चेतावनी दी है।

बाजार रहा बंद, लोग हुए परेशान
प्रदर्शन के चलते सुबह से ही दुकानें बंद रहीं, जिससे नगरवासियों को परेशान होना पड़ा। लोग जरूरी सामान के लिए भी परेशान होते रहे। प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी तनाव की स्थिति होने पर पुलिस बल तैनात रहा।

नपा के कैमरे थे बंद
नगर में नगर पालिका के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो बंद हैं। यदि कैमरे चालू होते, तो आरोपी को पकडऩे में आसानी होती। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जल्द से जल्द कैमरे चालू कराने की मांग की है।

मामला किया है दर्ज
अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 298 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
सुमेर सिंह जगेत, थाना प्रभारी, बांदरी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 12:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा की क्षतिग्रस्त, अनुयायिओं ने नेशनल हाइवे पर लगाया जाम, बाजार रहा बंद

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो माह से मंडी की कैंटीन बंद, किसानों को पांच रुपए में नहीं मिल पा रहा खाना

The market canteen has been closed for two months, farmers are unable to get food for five rupees.
सागर

तोड़फोड़ करना, संस्कृति नष्ट करना मुगलों का कार्य था, वह चले गए और आप रह गए- जिलाध्याक्ष

It was the Mughals who vandalized and destroyed culture, they left and you remained – District Head
सागर

गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के पहले मैच में दमोह ने सागर को हराया

सागर

दशहरा के दूसरे दिन भी हुआ प्रतिमाओं का विसर्जन, 11 वें दिन दी माता को विदाई

सागर

छात्राओं ने दीपक व आरती की थाल बनाई, स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.