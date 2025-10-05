डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा की क्षतिग्रस्त, अनुयायिओं ने नेशनल हाइवे पर लगाया जाम, बाजार रहा बंद

बीना/बांदरी. बाजार क्षेत्र में लगी डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा को शुक्रवार देर रात असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। शनिवार सुबह जब लोगों ने प्रतिमा की उंगली टूटी देखी, तो आक्रोशित अनुयायिओं ने बांदरी-खुरई रोड और झांसी नेशनल हाइवे पर जाम लगा दिया था। प्रदर्शन को देखते हुए पूरा बाजार दिनभर बंद रहा। प्रदर्शन करने वालों ने नई प्रतिमा लगाने, आरोपी को पकडऩे सहित अन्य मांगें ज्ञापन में रखी थीं, जिसपर तहसीलदार अनिल कुशवाहा ने आश्वासन दिया और फिर चार घंटे बाद प्रदर्शन खत्म हुआ।

जानकारी के अनुसार प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने पर शनिवार सुबह बड़ी संख्या में उनके अनुयायी एकत्रित हुए और नगर के अंदर प्रदर्शन करते हुए बांदरी-खुरई रोड बंद रखा। साथ ही बाजार की दुकानें भी बंद रहीं। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे सभी लोग हाइवे पर पहुंचे और जाम लगा दिया था। हाइवे पर करीब चार घंटे तक जाम रहा, जिससे दोनों तरफ करीब तीन-तीन किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लगी रही है और लोग परेशान होते रहे। प्रदर्शनकारी आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए थे। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर तहसीलदार, एसडीओपी सचिन परते, बांदरी थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत सहित अन्य थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में सीएमओ को सेवा मुक्त करने, डॉ. आंबेडकर की नई प्रतिमा लगाने, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग रखी थी, जिसपर तहसीलदार ने आश्वासन दिया और शाम 4.30 बजे प्रदर्शन खत्म हुआ। दस दिन में मांगें पूरी न होने पर अहिरवार समाज और भीम आर्मी ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने चेतावनी दी है।