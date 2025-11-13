सड़क से ऊपर निकले चैंबरों से टकरा रहे वाहन चालक, नहीं किया जा रहा सुधार

बीना/खुरई. नगर में एमपीयूडीसी योजना के तहत सीवरेज लाइन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कंपनी द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायतें शुरू से ही आ रही हैं। कंपनी ने सीवरेज लाइन के चैंबर बनाते समय भी लापरवाही बरती है और सड़क से ऊपर निकाल दिए गए हैं, जिससे वाहन चालक टकरा रहे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

बाइपास रोड से खुरई शहर तरफ जाने वाली मुख्य सडक़ पर जगह-जगह सीवरेज के चैंबर बने हुए हैं, जो सडक़ से ऊंचे हैं। यहां नई सड़क बनाई जा रही है और बीच में निकले चैंबरों से वाहन चालक टकरा रहे हैं। पिछले दिनों ही एक मोटर साइकिल चालक टकराकर घायल हो चुका है। सबसे ज्यादा खतरा रात के समय रहता है, जब दूर से यह चैंबर नजर नहीं आते हैं। इसके पूर्व भी निर्माण कंपनी लापरवाही बरत चुकी है, जिससे नगरवासियों को परेशान होना पड़ा था।