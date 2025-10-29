Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

नशेड़ियों की हैवानियत! सड़क पर सोए युवक पर कचरा डालकर लगा दी आग, चीखता रहा पीड़ित

MP News: तीन युवकों ने सड़क किनारे धुत पड़े युवक पर कचरा डालकर आग लगा दी, वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Akash Dewani

Oct 29, 2025

drunk men burned sleeping man sagar shocking video viral mp news

drunk men burned sleeping man sagar shocking video viral (फोटो- सोशल मीडिया)

sagar shocking video viral:सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र में नशेड़ियों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। तीन नशेड़ियों ने सड़क किनारे धुत पड़े युवक के ऊपर कचरा डालकर आग लगा दी। आग से झुलसता युवक चीखता-चिल्लाता रहा, तब भी उनका दिल नहीं पसीजा। इस वारदात में घायल युवक के कमर के नीचे का हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 17 दिन बाद एफआइआर दर्ज की है। आरोपियों की पहचान हो गई है।

आग लगाने की वजह पूछी तो बदतमीजी की

केशररानी अहिरवार ने पुलिस को शिकायत की। इसमें बताया कि जब मैं अपने बेटे को बचाने मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने उसे भी गालियां देने लगे।उसने हेमराज को आग लगाने का कारण पूछा तो आरोपी उसके साथ भी बदतमीजी करते रहे। वह किसी तरह बेटे को लेकर रहली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां गंभीर रूप से झुलस जाने पर हेमराज को सागर रेफर किया गया था।

मां की पीड़ा… बेटे को आग लगाकर चले गए, चीख भी नहीं सुनी

घायल की मां केशररानी अहिरवार ने पुलिस को बताया कि चांदपुर गांव में 11 अक्टूबर की रात उसका बेटा हेमराज अहिरवार, हर्ष नेमा की दुकान के सामने नशे की हालत में सो रहा था। इसी दौरान नशे की हालत में तीन अन्य युवक नरेश, हेमराज और सुनील नामक युवक वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट करने लगे।

इसके बाद आरोपियों ने सडक़ पर पड़े कचरा को एकत्रित कर हेमराज के ऊपर डाल दिया और आग लगा दी। आग लगते ही हेमराज चिल्लाने लगा। हेमराज की आवाज मैं मौके पर पहुंचर्ची और आग बुझाई। बेटे को लेकर अस्पताल गए, जहां इलाज किया गया। अस्पताल में एमएलसी की गई। (mp news)

पुलिस ने कहा ये

अस्पताल से मिली सूचना के बाद मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।- सुनील शर्मा, थाना प्रभारी रहली।

ये भी पढ़ें

MP में चलती बस पर पथराव, ड्राइवर लहूलुहान, बाल-बाल बचे यात्री
धार
Stone pelting on bus driver injured badly dhar mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 04:12 pm

Published on:

29 Oct 2025 04:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / नशेड़ियों की हैवानियत! सड़क पर सोए युवक पर कचरा डालकर लगा दी आग, चीखता रहा पीड़ित

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

30 अक्टूबर से शुरू होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, इन केंद्रों पर होंगे एग्जाम

MP Police constable Bharti 2025
सागर

अस्पताल में परिजनों को ही ले जाना पड़ता है स्ट्रेचर, वार्ड बॉय नहीं करते मदद

Family members have to carry the stretcher to the hospital, ward boys do not help.
सागर

समय से करें ओवरब्रिज का काम नहीं तो रेलवे गेट को खोल दें-विधायक

Complete the overbridge work on time or else open the railway gate: MLA
सागर

बड़े बकायादार नहीं करेंगे जलकर जमा तो काट दिए जाएंगे नल कनेक्शन

If big defaulters do not pay the water tax, their tap connections will be disconnected.
सागर

कोहरे के आगोश में सागर, बारिश थमते ही दिन में कोहरा छा गया

mosam_b95e9f
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.