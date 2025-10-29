नशेड़ियों की हैवानियत! सड़क पर सोए युवक पर कचरा डालकर लगा दी आग, चीखता रहा पीड़ित

drunk men burned sleeping man sagar shocking video viral (फोटो- सोशल मीडिया)
sagar shocking video viral:सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र में नशेड़ियों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। तीन नशेड़ियों ने सड़क किनारे धुत पड़े युवक के ऊपर कचरा डालकर आग लगा दी। आग से झुलसता युवक चीखता-चिल्लाता रहा, तब भी उनका दिल नहीं पसीजा। इस वारदात में घायल युवक के कमर के नीचे का हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 17 दिन बाद एफआइआर दर्ज की है। आरोपियों की पहचान हो गई है।
केशररानी अहिरवार ने पुलिस को शिकायत की। इसमें बताया कि जब मैं अपने बेटे को बचाने मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने उसे भी गालियां देने लगे।उसने हेमराज को आग लगाने का कारण पूछा तो आरोपी उसके साथ भी बदतमीजी करते रहे। वह किसी तरह बेटे को लेकर रहली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां गंभीर रूप से झुलस जाने पर हेमराज को सागर रेफर किया गया था।
घायल की मां केशररानी अहिरवार ने पुलिस को बताया कि चांदपुर गांव में 11 अक्टूबर की रात उसका बेटा हेमराज अहिरवार, हर्ष नेमा की दुकान के सामने नशे की हालत में सो रहा था। इसी दौरान नशे की हालत में तीन अन्य युवक नरेश, हेमराज और सुनील नामक युवक वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट करने लगे।
इसके बाद आरोपियों ने सडक़ पर पड़े कचरा को एकत्रित कर हेमराज के ऊपर डाल दिया और आग लगा दी। आग लगते ही हेमराज चिल्लाने लगा। हेमराज की आवाज मैं मौके पर पहुंचर्ची और आग बुझाई। बेटे को लेकर अस्पताल गए, जहां इलाज किया गया। अस्पताल में एमएलसी की गई। (mp news)
अस्पताल से मिली सूचना के बाद मंगलवार को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।- सुनील शर्मा, थाना प्रभारी रहली।
