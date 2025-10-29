नशेड़ियों की हैवानियत! सड़क पर सोए युवक पर कचरा डालकर लगा दी आग, चीखता रहा पीड़ित

sagar shocking video viral:सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र में नशेड़ियों का अमानवीय चेहरा सामने आया है। तीन नशेड़ियों ने सड़क किनारे धुत पड़े युवक के ऊपर कचरा डालकर आग लगा दी। आग से झुलसता युवक चीखता-चिल्लाता रहा, तब भी उनका दिल नहीं पसीजा। इस वारदात में घायल युवक के कमर के नीचे का हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 17 दिन बाद एफआइआर दर्ज की है। आरोपियों की पहचान हो गई है।