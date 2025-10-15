Patrika LogoSwitch to English

सागर

डंपर ने ट्रैक्टर ट्राली को मारी जोरदार टक्कर, बच्चों और महिलाओं समेत 15 से ज्यादा गंभीर घायल

Road Accident : मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 15 से ज्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है।

less than 1 minute read

सागर

image

Faiz Mubarak

Oct 15, 2025

Road Accident

डंपर ने ट्रैक्टर ट्राली को मारी जोरदार टक्कर (Photo Source- Patrika)

Road Accident : मध्य प्रदेश में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल, सागर जिले के बीना में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली को सड़क पर बेलगाम दौड़ते डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में 15 से ज्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। इनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

बता दें कि, सड़क हादसे की ये सनसनीखेज घटना बीना थाना इलाके की है। दरअसल, कटनी में रहने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार मजदूर फसल काटने के बाद रेलवे स्टेशन जा रहे थे। यहां से वो अपने घर के लिए रवाना हो जाते। लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले बीना के खिमलासा रोड ग्राम धनोरा के पास हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि, यहां सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में डेढ़ दर्जन से ज्यादा घायल हो गए।

घटना स्थल से लेकर अस्पताल तक मची चीख-पुकार

हादसे के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में सभी घायलों को पुलिस और निजी वाहनों से सिविल अस्पताल पहुंचाया।

निजी अस्पतालों से बुलाना पड़ा स्टाफ

इधर, घटना की जानकारी लगने पर एसडीएम समेत जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सभी सरकारी अस्पताल डॉक्टर के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल से भी डॉक्टर और स्टाफ को बुलाना पड़ा है। फिलहाल, राहत की बात ये है कि, खबर लिखे जाने तक किसी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है।

Published on:

15 Oct 2025 01:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / डंपर ने ट्रैक्टर ट्राली को मारी जोरदार टक्कर, बच्चों और महिलाओं समेत 15 से ज्यादा गंभीर घायल

