डंपर ने ट्रैक्टर ट्राली को मारी जोरदार टक्कर, बच्चों और महिलाओं समेत 15 से ज्यादा गंभीर घायल

बता दें कि, सड़क हादसे की ये सनसनीखेज घटना बीना थाना इलाके की है। दरअसल, कटनी में रहने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार मजदूर फसल काटने के बाद रेलवे स्टेशन जा रहे थे। यहां से वो अपने घर के लिए रवाना हो जाते। लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले बीना के खिमलासा रोड ग्राम धनोरा के पास हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि, यहां सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में डेढ़ दर्जन से ज्यादा घायल हो गए।