वर्ल्ड कप में लगातार दो हार के बाद महाकाल दरबार पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम, लिया जीत का आशीर्वाद

Indian Womens Cricket Team Reached Mahakaleshwar Temple : भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा वर्ल्ड कप में लगातार दो मैच जीतकर दमदार शुरुआत की थी, लेकिन फिर लगातार दो मैच हारने टीम का पॉइंट्स टेबल चौथे स्थान पर खिसक आया है। टीम का अगला मुकाबला 19 अक्टूबर को इंदौर में इंग्लैंड के साथ होगा। भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए इस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा। इसके लिए भारतीय महिला टीम की सभी खिलाड़ी सदस्य जीत का आशीर्वाद लेने मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थित भगवान महाकाल की शरण में पहुंची हैं। महिला खिलाड़ी भस्म आरती में शामिल हुईं।