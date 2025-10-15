वर्ल्ड कप में लगातार दो हार के बाद महाकाल दरबार पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम, लिया जीत का आशीर्वाद

महाकाल के दरबार में भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Photo Source- Patrika)
Indian Womens Cricket Team Reached Mahakaleshwar Temple : भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा वर्ल्ड कप में लगातार दो मैच जीतकर दमदार शुरुआत की थी, लेकिन फिर लगातार दो मैच हारने टीम का पॉइंट्स टेबल चौथे स्थान पर खिसक आया है। टीम का अगला मुकाबला 19 अक्टूबर को इंदौर में इंग्लैंड के साथ होगा। भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए इस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा। इसके लिए भारतीय महिला टीम की सभी खिलाड़ी सदस्य जीत का आशीर्वाद लेने मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थित भगवान महाकाल की शरण में पहुंची हैं। महिला खिलाड़ी भस्म आरती में शामिल हुईं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने बुधवार तड़के हुई महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने महाकाल का आशीर्वाद लेकर वर्ल्ड कप में जीतने की प्रार्थना की।
भस्म आरती में टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, उप-कप्तान स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, श्री चरणी समेत अन्य खिलाड़ी और कोचिंग सदस्य मौजूद थे। सभी 15 अक्टूबर, बुधवार भोर में 4 बजे भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और करीब दो घंटे तक नदी हॉल में बैठकर भस्म आरती देखते रहे।
भस्म आरती के बाद भारतीय महिला टीम के सदस्यों का सम्मान मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा किया गया और उन्हें प्रसाद दिया गया। महिला वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का अब हर एक मैच काफी अहम है। उसे इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।
बड़ी खबरेंView All
उज्जैन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग