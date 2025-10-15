MP में लोकायुक्त की बड़ी रेड, रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के इंदौर-ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर दबिश

धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के इंदौर स्थित फ्लेट पर भी एक साथ लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई शुरु की है। बताया जा रहा है कि, इंदौर के साथ-साथ ग्वालियर समेत कुल 8 ठिकानों पर सर्चिंग की जा रही है। इंदौर स्थित फ्लेट से अबतक की कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए नगद, महंगे आभूषण, विदेशी मुद्रा और लाइसेंसी हथियार बरामद कर जब्त किए जा चुके हैं। जांच टीम का दावा है कि, जल्द ही इस कार्रवाई को लेकर बड़ा खुलासा किया जाएगा।