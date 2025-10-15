MP में लोकायुक्त की बड़ी रेड, रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के इंदौर-ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर दबिश

MP में लोकायुक्त की बड़ी रेड (Photo Source- Patrika Input)
Lokayukta Raid In MP : मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दीपावली से पहले बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों तड़के सुबह दबिश दी गई है। लोकायुक्त के कई वरिष्ठ अधिकारी इंदौर और ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई कर दस्तावेज खंगाल रहे है। बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर रेड मारी गई है। अबतक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
लोकायुक्त की टीम बुधवार तड़के सुबह रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ठिकानों पर पहुंची। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद लोकायुक्त ने छापामारी की है। इंदौर के पलासिया स्थित फ्लैट पर टीम कार्रवाई कर रही है। वहीं, ग्वालियर के विवेक नगर स्थित कान्ति कुन्ज मकान पर दबिश दी गई है।
फिलहाल लोकायुक्त की टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया इंदौर के सहा. जिला आबकारी अधिकारी है। वे एक महीने पहले ही सेवानिवृत हुए हैं।
ग्वालियर के विवेक नगर इलाके में स्थित धर्मेंद्र सिंह भदोरिया के निवास पर लोकायुक्त टीम की सुबह से कार्रवाई जारी है। यहां टीम दस्तावेज खंगालने में जुटी है। बताया जा रहा है कि, सहायक जिला आबकारी अधिकारी के निवास से बड़ी संख्या में काला धन मिलने का खुलासा हो सकता है।
धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के इंदौर स्थित फ्लेट पर भी एक साथ लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई शुरु की है। बताया जा रहा है कि, इंदौर के साथ-साथ ग्वालियर समेत कुल 8 ठिकानों पर सर्चिंग की जा रही है। इंदौर स्थित फ्लेट से अबतक की कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए नगद, महंगे आभूषण, विदेशी मुद्रा और लाइसेंसी हथियार बरामद कर जब्त किए जा चुके हैं। जांच टीम का दावा है कि, जल्द ही इस कार्रवाई को लेकर बड़ा खुलासा किया जाएगा।
1987 में आबकारी विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर भदौरिया भर्ती हुए थे। तब से लेकर अबतक की नौकरी के दौरान उन्हें नौकरी से 2 करोड़ रुपए आय हुई। लेकिन सिर्फ इंदौर स्थित फ्लेट की सर्चिंग से ही सामने आए शुरुआती अपडेट से पता चला है कि, उनकी 7 से 8 करोड़ की सम्पत्ति का खुलासा हो चुका है। फिलहाल लोकायुक्त टीमें सभी ठिकानों पर सर्चिंग कर रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग