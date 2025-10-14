Patrika LogoSwitch to English

नीमच

स्पा सेंटर के बाहर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, मालिक और पूर्व कर्मचारियों में चले लात-घूंसे

High Voltage Drama : शहर में स्थित वीआईपी स्पा सेंटर के बाहर आज फिर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आज स्पा सेंटर के मालिक और पूर्व कर्मचारी आपस में भिड़ गए। मारपीट के समय सड़क पर लंबा जाम लग गया।

2 min read

नीमच

image

Faiz Mubarak

Oct 14, 2025

High Voltage Drama

स्पा सेंटर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा (Photo Source- Patrika Input)

High Voltage Drama : मध्य प्रदेश के नीमच शहर में स्थित राठौर परिसर में मंगलवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब स्थित एक स्पा सेंटर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। स्पा सेंटर की मालिक और उसकी एक पूर्व कर्मचारी के बीच किसी बात को लेक कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते इस कदर बढ़ी कि, जिसके चलते सड़क पर ही महिला कर्मचारियों और स्पा ऑनर के बीच जमकर उठा-पटक और दे-दनादन शुरु हो गई। इस मामले में हैानी की बात ये रही कि, सड़क पर विवाद और महिलाओं के बीच मारपीट का ये सिलसिला करीब आधे घंटे तक चलता रहा, जिसे देखने तमाशबीनों की भारी भीड़ लग गई, जिससे मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम तक हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि, झगड़ा मुख्य रूप से दो युवकों और पांच युवतियां के बीच हुआ है। ये सभी आपस में भिड़ गए। इसी दौरान विवाद इतना बढ़ा कि, एक कार के शीशे भी फोड़ दिए। हंगामे के बाद एक युवक और एक युवती कार में सवार होकर मौके से भाग निकले।

स्पा सेंटर पर पहले भी लग चुके हैं आरोप

सूत्रों का कहना है कि, जिस वीआईपी स्पा सेंटर के बाहर ये विवाद हुआ है, उसका तो मानों विवादों से गहरा नाता है। आए दिन यहां मालिक और कर्मचारियों से लेकर ग्राहकों तक के बीच मारपीट, विवाद तो होते ही रहते हैं, बल्कि अन्य अवैधानिक गतिविधियों के आरोप तक उनपर लग चुके हैं।

ठोस कार्रवाई का इंतजार

स्थानीय लोगों का कहना है कि, यहां लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं। यही नहीं, कई बार आसपास के रहवासी भी स्पा सेंटर से जुड़ी शिकायतें कर चुके हैं, बावजूद इसके अबतक स्पा सेंटर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी तो यहां तक आई है कि, आज का विवाद भी ऐसी ही किसी गतिविधि के चलते शुरु हुआ था, जिसने देखते ही देखते मारपीट का रूप धारण कर लिया।

सड़क पर हंगामे का लाइव वीडियो

ये पूरा घटनाक्रम आसपास लगी भीड़ में किसी ने अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। सामने आए वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि,किस तरह सड़क पर युवतियां और युवक आपस में भिड़ गए। आसपास लोगों की भीड़ जमा है और एक कार पर पथराव कर शीशे तोड़े जा रहे हैं। इस दौरान ट्रैफिक पूरी तरह से रुका हुआ है। कई वाहन चालकों तो मजबूरन रास्ता बदलकर जाना पड़ा।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लेकिन, तब तक हंगामे में शामिल अधिकांश लोग वहां से जा चुके थे। फिलहाल, पुलिस वायरल हो रहे इस वीडियो और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।

..तो निरस्त होगा लाइसेंस

इधर, अधिरितों अधिकारियों का कहना है कि अगर स्पा सेंटर में अवैधानिक गतिविधियों की पुष्टि होती है तो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

प्रशासनिक लापरवाही उजागर

राठौर परिसर के करीब रहने वाले आसपास रहने वाले लोगों ने कहा कि यह इलाका व्यावसायिक और रिहायशी दोनों है, और इस तरह के स्पा सेंटरों के कारण बदनामी हो रही है। लोगों का कहना है कि शहर के बीचोंबीच इस तरह की गतिविधियां प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती हैं।

