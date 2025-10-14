स्पा सेंटर के बाहर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, मालिक और पूर्व कर्मचारियों में चले लात-घूंसे

High Voltage Drama : मध्य प्रदेश के नीमच शहर में स्थित राठौर परिसर में मंगलवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब स्थित एक स्पा सेंटर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। स्पा सेंटर की मालिक और उसकी एक पूर्व कर्मचारी के बीच किसी बात को लेक कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते इस कदर बढ़ी कि, जिसके चलते सड़क पर ही महिला कर्मचारियों और स्पा ऑनर के बीच जमकर उठा-पटक और दे-दनादन शुरु हो गई। इस मामले में हैानी की बात ये रही कि, सड़क पर विवाद और महिलाओं के बीच मारपीट का ये सिलसिला करीब आधे घंटे तक चलता रहा, जिसे देखने तमाशबीनों की भारी भीड़ लग गई, जिससे मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम तक हो गया।