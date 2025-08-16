Patrika LogoSwitch to English

सागर

अचानक बदल दिया बिजली का मीटर, आने लगा ज्यादा बिल, उपभोक्ता परेशान

शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान, अधिकारियों के काटने पड़ रहे चक्कर

सागर

sachendra tiwari

Aug 16, 2025

Electricity meter was suddenly changed, higher bills started coming, consumers are upset
उपभोक्ता के घर लगाया नया मीटर

बीना. बिजली कंपनी ने कुछ उपभोक्ताओं के मीटर अचानक बदल दिए हैं, जिससे बिल ज्यादा आने लगा है। इसकी शिकायत उपभोक्ताओं ने कंपनी के अधिकारियों से भी की है। रीडिंग ज्यादा आने पर लोगों को लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, जबकि नॉर्मल मीटर ही लगाया गया है।
गुप्ता गार्डन निवासी संतोष प्रजापति ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले बिजली कंपनी ने उनका पुराना मीटर बदल दिया है। मीटर बदलने का कारण कर्मचारियों ने रीडिंग रिवर्स होना बताया था। नया मीटर लगने के बाद जुलाई माह का बिल 1930 रुपए आया है। जबकि मई का 564 रुपए और जून का 309 रुपए बिल आया था। बिल ज्यादा आने पर उन्होंने बिजली कंपनी के कार्यालय जाकर शिकायत की थी, जिसपर अधिकारियों का कहना था कि सब मीटर लगाकर रीडिंग की जांच करेंगे, लेकिन अभी तक सब मीटर नहीं लगाया है। ज्यादा बिल आने से वह परेशान हैं। गुप्ता गार्डन में ही एक अन्य उपभोक्ता का भी मीटर बदला गया है, जबकि उनका मीटर नया था।

लकड़ी की सहारे डली केबल
गुप्ता गार्डन में खंभे न लगे होने के कारण बिजली केबल को लकड़ी के सहारे डाला गया है, जिससे केबल वाहनों में फंसती हैं और तेज हवा चलने फाल्ट भी हो जाता है। इसके बाद भी यहां खंभे नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे किसी दिन बड़ा हादसा भी हो सकता है। कॉलोनी वासियों ने जल्द से जल्द खंभा लगाने की मांग की है।

खराब हो सकता है मीटर
मीटर में खराबी होने के कारण बदला जाता है। यदि नए मीटर में ज्यादा रीडिंग आ रही है, तो उसकी जांच करा ली जाएगी।
बीएस तोमर, एइ

Updated on:

16 Aug 2025 11:41 am

Published on:

16 Aug 2025 11:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / अचानक बदल दिया बिजली का मीटर, आने लगा ज्यादा बिल, उपभोक्ता परेशान

