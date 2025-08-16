अचानक बदल दिया बिजली का मीटर, आने लगा ज्यादा बिल, उपभोक्ता परेशान

बीना. बिजली कंपनी ने कुछ उपभोक्ताओं के मीटर अचानक बदल दिए हैं, जिससे बिल ज्यादा आने लगा है। इसकी शिकायत उपभोक्ताओं ने कंपनी के अधिकारियों से भी की है। रीडिंग ज्यादा आने पर लोगों को लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, जबकि नॉर्मल मीटर ही लगाया गया है।

गुप्ता गार्डन निवासी संतोष प्रजापति ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले बिजली कंपनी ने उनका पुराना मीटर बदल दिया है। मीटर बदलने का कारण कर्मचारियों ने रीडिंग रिवर्स होना बताया था। नया मीटर लगने के बाद जुलाई माह का बिल 1930 रुपए आया है। जबकि मई का 564 रुपए और जून का 309 रुपए बिल आया था। बिल ज्यादा आने पर उन्होंने बिजली कंपनी के कार्यालय जाकर शिकायत की थी, जिसपर अधिकारियों का कहना था कि सब मीटर लगाकर रीडिंग की जांच करेंगे, लेकिन अभी तक सब मीटर नहीं लगाया है। ज्यादा बिल आने से वह परेशान हैं। गुप्ता गार्डन में ही एक अन्य उपभोक्ता का भी मीटर बदला गया है, जबकि उनका मीटर नया था।