ओवरब्रिज पर असुरक्षित तरीके से कर रहे कर्मचारी कार्य, नीचे से निकल रहे लोगों को बना रहता है खतरा

बीना. खिमलासा रोड पर बन रहे ओवरब्रिज में निर्माण एजेंसी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रही है, जिससे वहां से निकलने वाले पैदल लोगों और वाहन चालकों को खतरा बना हुआ है। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी यहां ध्यान नहीं दे रहे हैं।
रेलवे गेट के दोनों तरफ पीडब्ल्यूडी ब्रिज का काम चल रहा है। ऊंचाई पर कर्मचारी काम कर रहे हैं और नीचे से लगातार लोगों का आना-जाना बना है। इसके बाद भी यहां ग्रीन नेट तक नहीं बांधी गई है। यदि ऊंचाई से कोई लोहे की वस्तु किसी व्यक्ति के ऊपर गिरेगी, तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। तहसील के सामने एक पिलर भरने का कार्य चल रहा है और यहां भी लापरवाही बरती जा रही है। पिलर में कंक्रीट भरते समय नीचे से निकलने वाले कई वाहन चालकों के ऊपर मटेरियल गिरने से कपड़े खराब हुए।
नहीं बनाया गया एप्रोच रोड
ब्रिज के दोनों तरफ एप्रोच रोड भी तैयार नहीं किया गया है, जिससे वाहन चालक गड्ढों में से निकलने मजबूर हैं। जबकि यह रास्ता बस स्टैंड जाता है, जिससे लोगों का आना-आना लगातार बना रहता है। नई नालियां भी नहीं बनाई गईं हैं और पुरानी नालियां क्षतिग्रस्त होने से वाहन फंस रहे हैं।
रेलवे का कार्य चल रहा कछुआ गति से
रेलवे गेट के दोनों ओर रेलवे क्षेत्र में काम तो शुरू हुआ है, लेकिन यह बहुत धीमी गति से चल रहा है। हालत यह है कि करीब तीन माह में एक भी पिलर खड़ा नहीं हो पाया है। जबकि इस ब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द कराने की जरूरत है। क्योंकि अंडरब्रिज से वाहन निकालने में हर दिन वाहन चालक परेशान हो रहे हैं।
दिए गए हैं निर्देश
सुरक्षा को लेकर निर्माण एजेंसी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा में लापरवाही करने पर पूर्व में जुर्माना भी लगाया जा चुका है। बारिश बाद एप्रोच रोड का काम शुरू हो जाएगा।
साधना वर्मा, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी ब्रिज, सागर