ओवरब्रिज पर असुरक्षित तरीके से कर रहे कर्मचारी कार्य, नीचे से निकल रहे लोगों को बना रहता है खतरा

बीना. खिमलासा रोड पर बन रहे ओवरब्रिज में निर्माण एजेंसी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रही है, जिससे वहां से निकलने वाले पैदल लोगों और वाहन चालकों को खतरा बना हुआ है। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी यहां ध्यान नहीं दे रहे हैं।

रेलवे गेट के दोनों तरफ पीडब्ल्यूडी ब्रिज का काम चल रहा है। ऊंचाई पर कर्मचारी काम कर रहे हैं और नीचे से लगातार लोगों का आना-जाना बना है। इसके बाद भी यहां ग्रीन नेट तक नहीं बांधी गई है। यदि ऊंचाई से कोई लोहे की वस्तु किसी व्यक्ति के ऊपर गिरेगी, तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। तहसील के सामने एक पिलर भरने का कार्य चल रहा है और यहां भी लापरवाही बरती जा रही है। पिलर में कंक्रीट भरते समय नीचे से निकलने वाले कई वाहन चालकों के ऊपर मटेरियल गिरने से कपड़े खराब हुए।