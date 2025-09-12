Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

जनपद पंचायत के जर्जर भवन में काम करने को मजबूर कर्मचारी, नहीं बन पा रहा नया भवन

जमीन न मिलने से अटका है निर्माण कार्य, यहां कार्य करने वाले कर्मचारियों को खतरा

सागर

sachendra tiwari

Sep 12, 2025

Employees forced to work in the dilapidated building of the Janpad Panchayat, new building is not being constructed
खपरेल जनपद पंचायत भवन पर डली तिरपाल

बीना. जनपद कार्यालय की जर्जर बिल्ंिडग में आज भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाने को मजबूर हैं। भवन की दीवारों पर दरारें और छत से झड़ता प्लास्टर कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इसके बावजूद मजबूरी में कर्मचारी रोजाना इसी खंडहरनुमा भवन में बैठकर काम कर रहे हैं।
गौरतलब है कि जनपद भवन के लिए 1.27 करोड़ रुपए की लागत से नया भवन बनाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए अब तक जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। जमीन न मिलने के कारण निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर कई जगहों पर तलाशी ली जा चुकी है, लेकिन अब तक उपयुक्त स्थान तय नहीं हो पाया है। इसी भवन में जनपद अध्यक्ष उषा राय और सीइओ ऋतु जैन भी प्रतिदिन बैठती हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि पुराने भवन में बैठना हर दिन जान जोखिम में डालने जैसा है।

जमीन चिन्हित करने की मांग
कर्मचारियों की मांग है कि जल्द से जल्द नए भवन के लिए जमीन चिन्हित कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लोगों का यह भी मानना है कि जब अधिकारी स्वयं खतरे के बीच काम कर रहे हैं, तब इस मामले पर सरकार और प्रशासन को त्वरित ध्यान देना चाहिए।

लंबे समय से है चर्चा में
जनपद भवन का यह मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही भवन का निर्माण शुरू होगा और वह भयमुक्त वातावरण में काम कर सकेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 11:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / जनपद पंचायत के जर्जर भवन में काम करने को मजबूर कर्मचारी, नहीं बन पा रहा नया भवन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.