जनपद पंचायत के जर्जर भवन में काम करने को मजबूर कर्मचारी, नहीं बन पा रहा नया भवन

बीना. जनपद कार्यालय की जर्जर बिल्ंिडग में आज भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाने को मजबूर हैं। भवन की दीवारों पर दरारें और छत से झड़ता प्लास्टर कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इसके बावजूद मजबूरी में कर्मचारी रोजाना इसी खंडहरनुमा भवन में बैठकर काम कर रहे हैं।

गौरतलब है कि जनपद भवन के लिए 1.27 करोड़ रुपए की लागत से नया भवन बनाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए अब तक जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। जमीन न मिलने के कारण निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर कई जगहों पर तलाशी ली जा चुकी है, लेकिन अब तक उपयुक्त स्थान तय नहीं हो पाया है। इसी भवन में जनपद अध्यक्ष उषा राय और सीइओ ऋतु जैन भी प्रतिदिन बैठती हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि पुराने भवन में बैठना हर दिन जान जोखिम में डालने जैसा है।