रेलवे कॉलोनी के खाली आवासों पर निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने किया कब्जा, प्रशासन मौन

बीना. रेलवे कॉलोनियों में लंबे समय से खाली पड़े जर्जर आवास अब अवैध कब्जों का अड्डा बनते जा रहे हैं। वर्तमान में बाहर से आकर रेलवे का काम करने वाली निजी कंपनियों के कर्मचारी इन खाली पड़े रेलवे आवासों में बिना अनुमति के डेरा जमाए हुए हैं। इसके बावजूद स्थानीय रेलवे अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

एक ओर रेलवे प्रशासन ने बीते महीनों में कई जर्जर आवासों को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नियमित रेलकर्मियों से खाली करा लिया था, तो दूसरी ओर अब उन्हीं आवासों में बाहरी कंपनियों के लोग रह रहे हैं। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सुरक्षा मानकों का हवाला देकर कर्मचारियों पर दबाव डाला गया या फिर अधिकारियों की अनदेखी इस अवैध कब्जे को बढ़ावा दे रही है।