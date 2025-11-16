Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

रेलवे कॉलोनी के खाली आवासों पर निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने किया कब्जा, प्रशासन मौन

स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता से अवैध रूप से रह रहे लोग, हो रही संदिग्ध गतिविधियां

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 16, 2025

Employees of private companies occupied vacant houses in the railway colony, administration silent

रेलवे आवास में जमाया ढेरा

बीना. रेलवे कॉलोनियों में लंबे समय से खाली पड़े जर्जर आवास अब अवैध कब्जों का अड्डा बनते जा रहे हैं। वर्तमान में बाहर से आकर रेलवे का काम करने वाली निजी कंपनियों के कर्मचारी इन खाली पड़े रेलवे आवासों में बिना अनुमति के डेरा जमाए हुए हैं। इसके बावजूद स्थानीय रेलवे अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
एक ओर रेलवे प्रशासन ने बीते महीनों में कई जर्जर आवासों को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नियमित रेलकर्मियों से खाली करा लिया था, तो दूसरी ओर अब उन्हीं आवासों में बाहरी कंपनियों के लोग रह रहे हैं। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सुरक्षा मानकों का हवाला देकर कर्मचारियों पर दबाव डाला गया या फिर अधिकारियों की अनदेखी इस अवैध कब्जे को बढ़ावा दे रही है।

हो रही हैं संदिग्ध गतिविधियां
स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय इन आवासों में आवाजाही बढ़ जाती है व कई बार संदिग्ध गतिविधियां भी देखी गई हैं। शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद रेलवे की ओर से न तो निरीक्षण किया गया और न ही किसी प्रकार की रोकथाम की गई।

नहीं मिलती रहने की अनुमति
रेलवे कर्मचारियों का आरोप है कि यदि कोई नियमित कर्मचारी परिवार सहित रहने की अनुमति मांगे तो उन्हें जर्जर भवन, मरम्मत लागत और नियमावली का हवाला देकर रोक दिया जाता है, लेकिन बाहरी लोगों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। रेलकर्मियों ने जीएम तथा डीआरएम कार्यालय में इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और त्वरित कार्रवाई की मांग की है, ताकि कॉलोनी में दोबारा अनुशासन और सुरक्षा का माहौल स्थापित हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 12:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / रेलवे कॉलोनी के खाली आवासों पर निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने किया कब्जा, प्रशासन मौन

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एसआइआर: किराएदार और दूसरे राज्यों के रहने वाले लोगों की जानकारी मिलना हो रही मुश्किल

SIR: It is difficult to get information about tenants and people living in other states.
सागर

एमपी के कपल ने हरियाणा में की खुदकुशी, 5 साल पहले की थी लव मैरिज

sagar
सागर

कोचिंग जा रहे बच्चे को स्कूल बस ने मारी टक्कर, हाथ और पैर में फ्रैक्चर

सागर

ठिठुर रहा बुंदेलखंड, देहरादून-शिमला से भी ज्यादा ठंडा नौगांव, पारा 8 डिग्री पर पहुंचा

सागर

गेम जोन में पूल खेलने पहुंचा युवक, भीड़ देख भड़का, संचालक के साथ मारपीट

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.