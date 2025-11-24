Patrika LogoSwitch to English

सागर

शहर के झांसी गेट और खुरई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण से लोगों को घर पहुंचने में लगाना पड़ रहा लंबा चक्कर

नहीं हटाया जा रहा अतिक्रमण, यहीं है नपा का फल-सब्जी की दुकानें लगाने का प्लान

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 24, 2025

Encroachment under the Jhansi Gate and Khurai railway overbridges has forced residents to take long detours to reach their homes.

ओवरब्रिज के नीचे खड़े वाहन

बीना. शहर के मुख्य मार्गों के बाजू से हाथ ठेला लगाकर सब्जी, फल बेचने वालों के कारण यातायात व्यवस्था गड़बड़ा रहा है और इस समस्या के समाधान के लिए नपा द्वारा प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत इन हाथ ठेलों को खुरई रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे खड़ा किया जाना है, लेकिन इसके लिए ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण हटाने की जरूरत है।
दरअसल शहर के मुख्य सर्वोदय चौराहा और आंबडेकर तिराहा तक सडक़ के किनारे बड़ी संख्या में हाथ ठेला खड़े रहते हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती है। पिछले दिनों नपा ने अतिक्रमण हटाने के साथ इन दुकानों को ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट कराने की तैयारी है, लेकिन यहां पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, जिससे यहां पर हाथ ठेलों को शिफ्ट कराने में दिक्कत जाएगी। अतिक्रमण के कारण मंडी के वाहनों तक को मोडऩेे में परेशानी आ रही है। ब्रिज के नीचे ही लोगों ने पार्किंग बना ली है और वाहन सुधारे जा रहे हैं। धीरे-धीरे पूरे ब्रिज के नीचे अतिक्रमण फैलता जा रहा है। यदि यहां पर जल्द हाथ ठेले शिफ्ट करा दिए जाएं, तो मुख्य मार्गों पर यातायात दुरुस्त हो जाएगी।

झांसी गेट पर स्थिति और ज्यादा खराब
झांसी रेलवे गेट के पास करीब सौ मीटर से ज्यादा जगह पर लोगों ने वाहनों की पार्किंग व अस्थायी दुकानें रख ली हैं, जिससेशिवाजी वार्ड सहित अन्य वार्डों के लोगों के लिए यदि घर जाना हो, तो उन्हें लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। इस वजह से यहां पर हर दिन विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है।

Published on:

24 Nov 2025 12:01 pm

Madhya Pradesh / Sagar / शहर के झांसी गेट और खुरई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण से लोगों को घर पहुंचने में लगाना पड़ रहा लंबा चक्कर

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

Patrika Site Logo

