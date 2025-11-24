शहर के झांसी गेट और खुरई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण से लोगों को घर पहुंचने में लगाना पड़ रहा लंबा चक्कर

बीना. शहर के मुख्य मार्गों के बाजू से हाथ ठेला लगाकर सब्जी, फल बेचने वालों के कारण यातायात व्यवस्था गड़बड़ा रहा है और इस समस्या के समाधान के लिए नपा द्वारा प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत इन हाथ ठेलों को खुरई रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे खड़ा किया जाना है, लेकिन इसके लिए ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण हटाने की जरूरत है।

दरअसल शहर के मुख्य सर्वोदय चौराहा और आंबडेकर तिराहा तक सडक़ के किनारे बड़ी संख्या में हाथ ठेला खड़े रहते हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती है। पिछले दिनों नपा ने अतिक्रमण हटाने के साथ इन दुकानों को ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट कराने की तैयारी है, लेकिन यहां पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, जिससे यहां पर हाथ ठेलों को शिफ्ट कराने में दिक्कत जाएगी। अतिक्रमण के कारण मंडी के वाहनों तक को मोडऩेे में परेशानी आ रही है। ब्रिज के नीचे ही लोगों ने पार्किंग बना ली है और वाहन सुधारे जा रहे हैं। धीरे-धीरे पूरे ब्रिज के नीचे अतिक्रमण फैलता जा रहा है। यदि यहां पर जल्द हाथ ठेले शिफ्ट करा दिए जाएं, तो मुख्य मार्गों पर यातायात दुरुस्त हो जाएगी।