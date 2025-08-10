10 अगस्त 2025,

सागर

बीना-मालथौन हाइवे पर हुआ कटाव, हादसों का डर, नहीं कराई जा रही मरम्मत

सड़क के गड्ढे भी बने मुसीबत, टोल वसूलने के बाद भी नहीं मिल रही सुविधा

सागर

sachendra tiwari

Aug 10, 2025

Erosion on Bina-Malthan highway, fear of accidents, repairs not being done
सड़क के बाजू से हुआ कटाव

बीना. बीना-मालथौन स्टेट हाइवे पर नर्सरी के पास बनी पुलिया के पास सडक़ में बड़ा कटाव होने से हादसों का डर बना हुआ है, जिसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। पिछले वर्ष यहां मरम्मत हुई थी, लेकिन अच्छे से कार्य न होने के कारण इस वर्ष फर कटाव हो गया। जबकि टोल पर वाहन चालक टैक्स देकर निकल रहे हैं और फिर भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
सर्वोदय चौराहे से मालथौन तक एमपीआरडीसी ने रोड बनाया है। इस रोड पर पर टोल भी लगाया गया है, जहां वाहन चालकों से टैक्स लिया जाता है। इस टोल का संचालन भी अभी एमपीआरडीसी कर रही है, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है। खिमलासा के पास रोड में कटाव हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहां न तो मरम्मत की गई है और न ही संकेतक लगाए गए हैं। जबकि यहां चौबीसों घंटे भारी वाहन गुजरते हैं, जिससे यहां तत्काल मरम्मत कार्य कराया जाना था। यदि अब तेज बारिश होती है और रोड पर थोड़ा पानी ही आ जाएगा तो इस जगह पर वाहन भी रोड से नीचे गिर सकते हैं। साथ ही रात के समय क्रॉसिंग में भी वाहनों के गिरने का डर बना हुआ है। टोल पर मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही सडक़ की मरम्मत की जानी है।

सड़क हुई गड्ढों में तब्दील
बीना से लेकर मालथौन तक सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। सडक़ पर सबसे ज्यादा खराब स्थिति खिमलासा और मालथौन के बीच में हैं, जहां गड्ढे में सड़क तलाशनी पड़ती है। पुलियों के गड्ढे होने से वाहन अनियंत्रित होकर नदी में गिरने का खतरा बना हुआ है। खिमलासा से मालथौन तक 20 किलोमीटर की दूरी में वाहन चालकों को 45 मिनट का समय लगा रहा है और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।

10 Aug 2025 11:50 pm

