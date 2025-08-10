बीना-मालथौन हाइवे पर हुआ कटाव, हादसों का डर, नहीं कराई जा रही मरम्मत

बीना. बीना-मालथौन स्टेट हाइवे पर नर्सरी के पास बनी पुलिया के पास सडक़ में बड़ा कटाव होने से हादसों का डर बना हुआ है, जिसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। पिछले वर्ष यहां मरम्मत हुई थी, लेकिन अच्छे से कार्य न होने के कारण इस वर्ष फर कटाव हो गया। जबकि टोल पर वाहन चालक टैक्स देकर निकल रहे हैं और फिर भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

सर्वोदय चौराहे से मालथौन तक एमपीआरडीसी ने रोड बनाया है। इस रोड पर पर टोल भी लगाया गया है, जहां वाहन चालकों से टैक्स लिया जाता है। इस टोल का संचालन भी अभी एमपीआरडीसी कर रही है, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है। खिमलासा के पास रोड में कटाव हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहां न तो मरम्मत की गई है और न ही संकेतक लगाए गए हैं। जबकि यहां चौबीसों घंटे भारी वाहन गुजरते हैं, जिससे यहां तत्काल मरम्मत कार्य कराया जाना था। यदि अब तेज बारिश होती है और रोड पर थोड़ा पानी ही आ जाएगा तो इस जगह पर वाहन भी रोड से नीचे गिर सकते हैं। साथ ही रात के समय क्रॉसिंग में भी वाहनों के गिरने का डर बना हुआ है। टोल पर मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही सडक़ की मरम्मत की जानी है।