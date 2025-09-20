एक व्यक्ति की जान जाने के बाद भी आवारा मवेशियों को पकडऩे नपा के पास नहीं कोई योजना

बीना. शहर में आवारा मवेशियों को आतंक दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है और एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है, लेकिन नगर पालिक ने अभी तक इन्हें पकडऩे की कोई योजना नहीं बनाई है। शहर की मुख्य सडक़ों पर आए दिन सांड लड़ते हैं, जिससे वाहन चालक दुर्घटना का शिकार होते हैं। लोगों के हाथों में से खाद्य सामग्री छीनकर खा लेते हैं। साथ ही आसपास खड़े वाहन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

एक आवारा सांड ने गुरुवार को एक व्यक्ति की जान भी ले ली। इस घटना के दूसरे दिन नगर पालिका ने शहर में एक भी आवारा मवेशी को नहीं पकड़ा। स्टेशन रोड पर सडक़ और डिवाइडरों पर बड़ी संख्या में मवेशी बैठे नजर आए। नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि मवेशी पकड़कर उन्हेंं सुरक्षित जगह पर छोड़ने के लिए जगह नहीं है, जबकि देवल में जहां गो-अभयारण्य बनना है, वहां राजस्व और वन विभाग की तीन हजार एकड़ से ज्यादा जमीन खाली है और हजारों मवेशियों को यहां छोड़ा जा सकता है। इसके बाद भी इसके लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। देवल में मवेशियों को खाने के लिए घास और पानी की व्यवस्था भी है। नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने सीएमओ को दस लोगों की टीम तैयार कर मवेशियों को पकडऩे के निर्देश दिए हैं।