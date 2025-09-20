Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

एक व्यक्ति की जान जाने के बाद भी आवारा मवेशियों को पकडऩे नपा के पास नहीं कोई योजना

देवल में राजस्व व वन विभाग की तीन हजार एकड़ जमीन उपलब्ध, जहां छोड़े जा सकते हैं मवेशी

सागर

sachendra tiwari

Sep 20, 2025

Even after the death of a person, the Municipal Corporation has no plan to catch stray cattle.
मुख्य सड़क और डिवाइडर पर बैठे मवेशी

बीना. शहर में आवारा मवेशियों को आतंक दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है और एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है, लेकिन नगर पालिक ने अभी तक इन्हें पकडऩे की कोई योजना नहीं बनाई है। शहर की मुख्य सडक़ों पर आए दिन सांड लड़ते हैं, जिससे वाहन चालक दुर्घटना का शिकार होते हैं। लोगों के हाथों में से खाद्य सामग्री छीनकर खा लेते हैं। साथ ही आसपास खड़े वाहन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
एक आवारा सांड ने गुरुवार को एक व्यक्ति की जान भी ले ली। इस घटना के दूसरे दिन नगर पालिका ने शहर में एक भी आवारा मवेशी को नहीं पकड़ा। स्टेशन रोड पर सडक़ और डिवाइडरों पर बड़ी संख्या में मवेशी बैठे नजर आए। नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि मवेशी पकड़कर उन्हेंं सुरक्षित जगह पर छोड़ने के लिए जगह नहीं है, जबकि देवल में जहां गो-अभयारण्य बनना है, वहां राजस्व और वन विभाग की तीन हजार एकड़ से ज्यादा जमीन खाली है और हजारों मवेशियों को यहां छोड़ा जा सकता है। इसके बाद भी इसके लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। देवल में मवेशियों को खाने के लिए घास और पानी की व्यवस्था भी है। नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने सीएमओ को दस लोगों की टीम तैयार कर मवेशियों को पकडऩे के निर्देश दिए हैं।

घटना के बाद दहशत में हैं लोग
सांड के हमला से हुई मौत के बाद लोग दहशत में हैं, वार्डों में सांड घूम रहे हैं, जिससे लोग बच्चों को घर से बाहर अकेले भेजने में डरने लगे हैं। बच्चों के स्कूल जाते समय भी यह हमला कर सकते हैं। कुछ दिनों पूर्व सर्वोदय चौराहे पर एक बच्चे को सांड ने घायल कर दिया था। कुछ वर्ष पूर्व मडिया वार्ड में एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। साथ ही घायल होने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं।

देवल में है पर्याप्त जगह
देवल में जहां गो-अभयारण्य बनना है, वहां तीन हजार एकड़ जमीन है, जहां मवेशियों को छोड़ा जा सकता है। सीएमओ से मवेशियों को पकडऩे के लिए ट्रॉला की संख्या बढ़ाने और देवल में छोड़ने के लिए कहा गया है।
विजय डेहरिया, एसडीएम, बीना

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 12:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एक व्यक्ति की जान जाने के बाद भी आवारा मवेशियों को पकडऩे नपा के पास नहीं कोई योजना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.