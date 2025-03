अब AI बताएगा कौनसे कपड़े पहनें! एक्सपर्ट से जानें कैसे बदल रही है फैशन इंडस्ट्री

अब AI बताएगा कौनसे कपड़े पहनें! एक्सपर्ट से जानें कैसे बदल रही है फैशन इंडस्ट्री

AI will tell which clothes to wear: AI के आने से फैशन इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की फैशन डिजाइनर डॉ. अनीता सिंह ने कहा कि आर्टिफीसियल इंटेलेजन्स फैशन की इंडस्ट्री को नए मुकाम तक लेकर जाएगा।

सागर•Mar 16, 2025 / 12:35 pm• Akash Dewani

AI will tell which clothes to wear: फैशन की दुनिया अब टेक्नोलॉजी के नए रंगों में रंगने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने से फैशन इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब कपड़ों के डिजाइन, कलर और ट्रेंड्स पहले से ही तय हो जाएंगे। ब्रांड्स और डिजाइनर तेजी से AI की मदद से उपभोक्ताओं की पसंद का अनुमान लगा रहे हैं, जिससे फैशन तेजी से बदलने वाला है।

AI से बदलेगा फैशन का ट्रेंड फैशन अब सिर्फ क्रिएटिविटी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने इसमें नई क्रांति ला दी है। बड़े ब्रांड अब AI का इस्तेमाल कर फैशन ट्रेंड्स की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसके चलते पारंपरिक डिजाइन और रंगों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उपभोक्ता अब ब्रांड्स से बंधकर नहीं रहना चाहते, बल्कि उनकी पसंद के अनुसार कपड़े उपलब्ध होने चाहिए। AI इस काम में कंपनियों की मदद कर रहा है। सीजन नहीं, ट्रेंड के अनुसार होंगे कपड़े सागर शहर की फैशन डिजाइनर और बुटीक संचालिका ऊषा चौकसे का कहना है कि पहले सीजन के अनुसार कपड़े खरीदे जाते थे, लेकिन AI के आने से अब फैशन ट्रेंड्स अलग तरीके से तय होंगे। बड़ी कंपनियां AI के जरिए नई रिसर्च कर रही हैं और अनोखे रंग व डिजाइन तैयार कर रही हैं। अब पारंपरिक रंगों के अलावा कई नए कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिससे फैशन अधिक विविधतापूर्ण हो जाएगा। सागर शहर की फैशन डिजाइनर और बुटीक संचालिका ऊषा चौकसे का कहना है कि पहले सीजन के अनुसार कपड़े खरीदे जाते थे, लेकिन AI के आने से अब फैशन ट्रेंड्स अलग तरीके से तय होंगे। बड़ी कंपनियां AI के जरिए नई रिसर्च कर रही हैं और अनोखे रंग व डिजाइन तैयार कर रही हैं। अब पारंपरिक रंगों के अलावा कई नए कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिससे फैशन अधिक विविधतापूर्ण हो जाएगा। छोटी कंपनियां भी होंगी AI पर निर्भर सागर पॉलिटेक्निक कॉलेज की फैशन डिजाइनर डॉ. अनीता सिंह के मुताबिक, फैशन हमारी सोच का आईना होता है और AI इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब फैशन में तेजी से बदलाव आएंगे और छोटे ब्रांड्स भी AI पर निर्भर होने लगेंगे। इस नई टेक्नोलॉजी से भारतीय फैशन इंडस्ट्री भी ग्लोबल ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने लगेगी।