9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

किसानों को फसल खरीदी के लिए दी जा रही तारीख पर तारीख, किसानों को फिल्म का हिस्सा न समझे सरकार-इंदर सिंह

कांग्रेस ने मंडी में फैली अव्यवस्थों को लेकर किया प्रदर्शन, नरवाई जलाने पर हो रही किसानों पर एफआइआर और उर्वरक इ-टोकन व्यवस्था का किया विरोध

3 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Apr 09, 2026

Farmers are being given date after date for crop procurement; the government should not treat them as part of a film: Inder Singh

किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता। फोटो-पत्रिका

बीना. मंडी में फैली अव्यवस्थाओं व खरीदी केन्द्रों पर फसल की खरीदी शुरू न होने से किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर मंडी में प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी कांग्रेसियों ने सरकार को जमकर कोसा और अधिकारियों से मंडी में व्यवस्था बनाने के लिए कहा।

इस दौरान किसान नेता इंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों के साथ मंडी में कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। उनकी फसल का उचित दाम उन्हें मिलना चाहिए। किसानों के लिए कोई भी तकलीफ न हो इसके लिए व्यवस्थाएं सुधारीं जाएं, क्योंकि किसान बाहर से भी मंडी में फसल बेचने के लिए आते हैं, व्यापारी किसानों को परेशान न करें। इतना ही नहीं व्यापारी बीच में डाक बंद न करें, क्योंकि किसान दो-दो दिन मंडी में पड़े रहते हैं। यदि व्यापारी मंडी बंद करते हैं तो इसकी सूचना पहले दी जाए। उन्होंने मांग की है कि किसान मंडी के अंदर आ जाएं, तो उनकी डाक की जाए। उन्होंने कहा कि किसान यदि सरकार बना सकते हैं, तो सरकार गिरा भी सकते हैं। सभी ने मांग की है कि दो दिन के अंदर चना, मसूर की सोसायटी में तुलाई शुरू की जाए, नहीं तो मंडी बंद कर देंगे। प्रदर्शन करने वालों में धर्मराज पाल, अर्पित, बहादुर, कमल, खेमा, बबलू, नसीम खां, गोलू, विवेक, गजराज, आकाश सिंह, तुलाराम सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।

सरकार वोट बैंक के लिए करती है किसानों का उपयोग

शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। सरकार वोट बैंक लिए किसानों का उपयोग करती है, जब बात किसानों के हक की बात आती है तो वह बात से मुकर जाती है। सरकार ने चुनाव के समय 2700 रुपए में गेहूं खरीदने की बात कही थी, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया है। कभी सरकार बारदाना न होने से पंजीयन नहीं कराती है तो कभी खरीदी में देरी इसलिए करती है, ताकि किसान मंडी में फसल बेंच दें और उन्हें समर्थन मूल्य पर खरीदी न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए कभी यहां विधायक व सांसद नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें किसानों की चिंता नहीं हैं। उन्हें केवल रिफाइनरी व जेपी से कमाई की चिंता रहती है। रामकिशन अहिरवार ने कहा कि किसान परेशान हैं, विधायक जीतने के पहले किसानों के पक्ष में बात करती थीं, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता-पता नहीं हैं। किसान खेत से लेकर मंडी तक रो रहा है।

किसानों पर एफआइआर और उर्वरक इ-टोकन व्यवस्था का किया विरोध

कांग्रेस ने शासन द्वारा किसान हित में लिए गए दो निर्णयों के विरोध में कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार हेमराज मैहर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की है कि पराली प्रबंधन के तहत पराली जलाने पर एफआइआर दर्ज करने का निर्णय गलत हैं। किसानों का तर्क है कि बिना पूरी तैयारी, प्रशिक्षण और यंत्रों की उपलब्धता के भोले-भाले किसानों को अपराधियों की श्रेणी में खड़ा करना अनुचित है। वहीं उर्वरक वितरण के लिए इ-टोकन व्यवस्था को भी भी उन्होंने लगत ठहराया है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में अनिवार्य फॉर्मर आइडी का काम अभी शत-प्रतिशत पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा कृषि खातों वाले, नौकरी या रोजगार के लिए क्षेत्र से बाहर रह रहे किसानों और एक से अधिक तहसील या जिलों में भूमि वाले किसानों की रजिस्ट्री में समस्याएं आ रही हैं। किसानों ने इन दोनों निर्णयों को पूरी तैयारी होने तक स्थगित करने की मांग की है।

यह मांगे भी रखीं मंडी प्रबंधन से

  • मंडी प्रांगण में किसानों को पीने के पानी के लिए दो ठेले शुरू किए जाएं
  • डाक नीलामी की हो वीडियोग्राफी
  • सुरक्षा गार्ड ट्रॉली व्यवस्था कराएं व ड्रेस में रहें
  • डाक नीलामी सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में हो
  • डाक नीलामी समर्थन मूल्य के आधार पर हो
  • किसान की तौल धर्मकांटे से कराई जाए
  • खेत में लगी ट्रॉलियों की सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए जाएं
  • धर्मकांटा तौल में किसी प्रकार की कटौत्री नहीं होनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Apr 2026 12:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / किसानों को फसल खरीदी के लिए दी जा रही तारीख पर तारीख, किसानों को फिल्म का हिस्सा न समझे सरकार-इंदर सिंह

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कार लोन के नाम पर युवक के साथ 8.50 लाख रुपए की ठगी

Fraud
सागर

कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा, दो साथियों को 2-2 साल का कारावास

Court orders
सागर

21 जुआरी पकड़े, 22 बाइक, 11 कार समेत 51 लाख का मशरुका जब्त, एक आरोपी से पिस्टल व चाकू भी बरामद

सागर

लंबी बीमारी के चलते इलाज के दौरान निधन, जाते-जाते कर गए दो लोगों की जिंदगी में उजाला

सागर

शराब दुकान के विरोध में हिंसक हुई भीड़, प्रदर्शनकारी ने खुद पर डाला पेट्रोल, फिर पुलिस ने भांजी लाठियां

Liquor Shop Protest
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.