किसानों को फसल खरीदी के लिए दी जा रही तारीख पर तारीख, किसानों को फिल्म का हिस्सा न समझे सरकार-इंदर सिंह

इस दौरान किसान नेता इंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि किसानों के साथ मंडी में कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। उनकी फसल का उचित दाम उन्हें मिलना चाहिए। किसानों के लिए कोई भी तकलीफ न हो इसके लिए व्यवस्थाएं सुधारीं जाएं, क्योंकि किसान बाहर से भी मंडी में फसल बेचने के लिए आते हैं, व्यापारी किसानों को परेशान न करें। इतना ही नहीं व्यापारी बीच में डाक बंद न करें, क्योंकि किसान दो-दो दिन मंडी में पड़े रहते हैं। यदि व्यापारी मंडी बंद करते हैं तो इसकी सूचना पहले दी जाए। उन्होंने मांग की है कि किसान मंडी के अंदर आ जाएं, तो उनकी डाक की जाए। उन्होंने कहा कि किसान यदि सरकार बना सकते हैं, तो सरकार गिरा भी सकते हैं। सभी ने मांग की है कि दो दिन के अंदर चना, मसूर की सोसायटी में तुलाई शुरू की जाए, नहीं तो मंडी बंद कर देंगे। प्रदर्शन करने वालों में धर्मराज पाल, अर्पित, बहादुर, कमल, खेमा, बबलू, नसीम खां, गोलू, विवेक, गजराज, आकाश सिंह, तुलाराम सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।