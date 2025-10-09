Patrika LogoSwitch to English

सागर

किसानों ने कहा एमएसपी चाहिए भावांतर नहीं, समितियों से की जाए खरीदी

तत्काल की जाए खरीदी शुरू, किसानों ने मंडी परिसर में जमकर किया प्रदर्शन

2 min read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 09, 2025

Farmers said they want MSP

मंडी परिसर में प्रदर्शन करते हुए किसान

बीना. भावांतर योजना किसानों को रास नहीं आ रही है और लगातार किसान इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग की समर्थन मूल्य पर समितियों में सोयाबीन खरीदा जाए। बुधवार को किसान नेता इंदर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने मंडी परिसर में जमकर प्रदर्शन किया।
किसान नेता ने एसडीएम ने कहा कि भावांतर योजना से किसानों को कैसे लाभ मिलेगा, यह किसी को पता नहीं है। यह भी नहीं बताया जा रहा है कि मॉडल रेट क्या होते हैं। उन्होंने समितियों के माध्यम से सोयाबीन की खरीदी कराने की मांग की है। भावांतर योजना से व्यापारी खुश हैं, क्योंकि यह योजना उन्हें लाभ पहुंचाएगी। समर्थन मूल्य पर खरीदी तत्काल शुरू की जाए, जिससे किसान खाद, बीज की खरीदी कर सकें। उन्होंने कहा कि एक एकड़ में एक क्विंटल सोयाबीन निकल रहा है और मंडी में 1500 से 2500 रुपए क्विंटल बिक रहा है। इसलिए मंडी में किसानों को चार से साढ़े चार हजार रुपए क्विंटल दाम दिलाए जाएं। यदि सोयाबीन 1500 रुपए क्विंटल का बिका, तो भावांतर कितना मिलेगा। इसपर अधिकारियों ने अभी खरीदी के नियम न आने का हवाला देते हुए पंजीयन कराने की बात कही। किसानों ने बताया कि वह 24 अक्टूबर तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोवनी के लिए खाद, बीज की खरीदी करनी है। इसलिए मंडी में ही उपज के अच्छे दाम दिलाए जाएं। यदि 4400 से 4500 रुपए क्विंटल दाम मंडी में मिलेंगे, तो ही पंजीयन कराएंगे।

व्यापारी इशारा कर घटा रहे दाम
किसानों का आरोप है कि व्यापारी आपस में आंखों से इशारा कर डाक नीलामी के दौरान दाम घटा देते हैं। ज्यादा दामों से बोली शुरू होती है और फिर कम दामों पर खरीदी करते हैं। किसानों ने डाक नीलामी की रिकॉर्डिंग कराने, सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की है।

विधायक ने कहा कलेक्टर को लिखा है पत्र
प्रदर्शन के दौरान मौके पर विधायक निर्मला सप्रे भी पहुंची थीं और किसानों ने उनसे अतिवृष्टि से हुए नुकसान की राहत राशि न मिलने की शिकायत की। जिसपर उन्होंने कहा कि इस संबंध में कलेक्टर को तीन पत्र लिख चुके हैं और जल्द से जल्द राशि दिलाई जाएगी। साथ ही भावांतर को लेकर जो भी किसानों की मांगें हैं, उस संबंध में सरकार को पत्र भेजेंगे। उन्होंने कहा कि अभी योजना के नियम नहीं आएं हैं, इसलिए सभी किसान पंजीयन जरूर कराएं।

कराई जाएगी मॉनीटरिंग
एसडीएम विजय डेहरिया ने किसानों की समस्याएं सुनने के बाद कहा कि डाक नीलामी के दौरान एक कर्मचारी से मॉनीटरिंग कराएंगे। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। भावांतर योजना की भी उन्होंने जानकारी दी।

Published on:

09 Oct 2025 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / किसानों ने कहा एमएसपी चाहिए भावांतर नहीं, समितियों से की जाए खरीदी

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

