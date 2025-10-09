किसानों ने कहा एमएसपी चाहिए भावांतर नहीं, समितियों से की जाए खरीदी

बीना. भावांतर योजना किसानों को रास नहीं आ रही है और लगातार किसान इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग की समर्थन मूल्य पर समितियों में सोयाबीन खरीदा जाए। बुधवार को किसान नेता इंदर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने मंडी परिसर में जमकर प्रदर्शन किया।

किसान नेता ने एसडीएम ने कहा कि भावांतर योजना से किसानों को कैसे लाभ मिलेगा, यह किसी को पता नहीं है। यह भी नहीं बताया जा रहा है कि मॉडल रेट क्या होते हैं। उन्होंने समितियों के माध्यम से सोयाबीन की खरीदी कराने की मांग की है। भावांतर योजना से व्यापारी खुश हैं, क्योंकि यह योजना उन्हें लाभ पहुंचाएगी। समर्थन मूल्य पर खरीदी तत्काल शुरू की जाए, जिससे किसान खाद, बीज की खरीदी कर सकें। उन्होंने कहा कि एक एकड़ में एक क्विंटल सोयाबीन निकल रहा है और मंडी में 1500 से 2500 रुपए क्विंटल बिक रहा है। इसलिए मंडी में किसानों को चार से साढ़े चार हजार रुपए क्विंटल दाम दिलाए जाएं। यदि सोयाबीन 1500 रुपए क्विंटल का बिका, तो भावांतर कितना मिलेगा। इसपर अधिकारियों ने अभी खरीदी के नियम न आने का हवाला देते हुए पंजीयन कराने की बात कही। किसानों ने बताया कि वह 24 अक्टूबर तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोवनी के लिए खाद, बीज की खरीदी करनी है। इसलिए मंडी में ही उपज के अच्छे दाम दिलाए जाएं। यदि 4400 से 4500 रुपए क्विंटल दाम मंडी में मिलेंगे, तो ही पंजीयन कराएंगे।