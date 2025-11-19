आंदोलन करने जीटी एक्सप्रेस से तमिलनाडु से दिल्ली जा रहे थे किसान, बीना के पहले ही अन्य स्टेशनों पर उतारा

बीना. कर्नाटक में मेगदादु बांध परियोजना को रोकने सहित किसानों की छह सूत्रीय मांगों को लेकर तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों से आंदोलन करने दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर सागर सहित कई जिलों का पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान पूरी स्टेशन छावनी में तब्दील हो रही। रात 11.23 बजे ट्रेन क्रमांक 12675 जीटी एक्सप्रेस के पहुंचते ही पुलिस ने राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन के किसानों की तलाश की, लेकिन सभी किसानों को पहले ही नर्मदापुरम और इटारसी स्टेशन पर उतार लिया गया था, जिससे ट्रेन में अन्य कोई किसान संगठन के सदस्य नहीं मिले और 11.34 बजे ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया। तैयारी का जायजा लेने के लिए डीआइजी, एडिशनल एसपी सहित अन्य अधिकारी भी बीना पहुंचे थे।