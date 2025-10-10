पांच काउंटर से किया गया खाद का वितरण, बैरिकेड्स लगाकर लगवाई थीं कतारें

खाद के लिए लगी लंबी कतार
बीना. बिहरना गोदाम में 150 टन डीएपी खाद का स्टॉक आया था, जिसका वितरण गुरुवार को किया गया। पांच काउंटर से खाद का वितरण किया गया और प्रशासन ने यहां किसानों की सुविधा के लिए बैरिकेड्स, टेंट लगवाए थे। खाद वितरण के समय दोपहर में दो नंबर काउंटर पर कुछ किसानों ने पथराव कर दिया, जिससे खाद का वितरण रोकना पड़ा।
डीएपी खाद की कमी के चलते किसान परेशान हैं और गोदाम में खाद आ भी रहा है, तो बहुत कम मात्रा में। गुरुवार को गोदाम से खाद वितरण की सूचना मिलने पर सैकड़ों किसान गोदाम पहुंचे थे और भीड़ को देखते हुए सुबह ही मौके पर एसडीएम विजय डेहरिया, एसडीओपी नितेश पटेल सहित कृषि विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। पांच काउंटरों पर किसानों को खड़े करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे और धूप से बचने टेंट लगाए थे। क्योंकि पिछली बार अव्यस्था के कारण किसानों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद भी दोपहर में दो नंबर काउंटर पर कुछ किसानों ने पथराव कर दिया था, जिससे कर्मचारी दहशत में आ गए थे और उस काउंटर से खाद का वितरण रोकना पड़ा। पथराव किसानों के आपसी विवाद के कारण होना बताया जा रहा है। शाम तक कुल 110 टन डीएपी का वितरण किया गया और डीएपी के साथ एनीपके खाद भी किसानों को दिया गया है। शेष रह गया 40 टन डीएपी खाद आज वितरित किया जाएगा।
3500 टन की है मांग
रबी सीजन में 3500 टन डीएपी खाद की मांग कृषि विभाग से भेजी गई है, लेकिन अभी तक करीब 500 टन खाद आया है। खाद कम आने से किसान मजबूरी में दूसरे शहरों से खाद ला रहे हैं, जो असली के नाम पर नकली दिया जा रहा है।
टोकन की जगह भू-ऋण पुस्तिका से वितरित किया खाद
गोदाम प्रभारी नीलम राय ने बताया कि 110 टन खाद किसानों को वितरित किया है और भीड़ को देखते हुए भू-ऋण पुस्तिका पर बोरियों की संख्या दर्ज की गई है। दोपहर में एक काउंटर किसानों ने पथराव किया था, जिससे उस काउंटर से खाद का वितरण बंद कर दिया गया था।
