पांच काउंटर से किया गया खाद का वितरण, बैरिकेड्स लगाकर लगवाई थीं कतारें

बीना. बिहरना गोदाम में 150 टन डीएपी खाद का स्टॉक आया था, जिसका वितरण गुरुवार को किया गया। पांच काउंटर से खाद का वितरण किया गया और प्रशासन ने यहां किसानों की सुविधा के लिए बैरिकेड्स, टेंट लगवाए थे। खाद वितरण के समय दोपहर में दो नंबर काउंटर पर कुछ किसानों ने पथराव कर दिया, जिससे खाद का वितरण रोकना पड़ा।

डीएपी खाद की कमी के चलते किसान परेशान हैं और गोदाम में खाद आ भी रहा है, तो बहुत कम मात्रा में। गुरुवार को गोदाम से खाद वितरण की सूचना मिलने पर सैकड़ों किसान गोदाम पहुंचे थे और भीड़ को देखते हुए सुबह ही मौके पर एसडीएम विजय डेहरिया, एसडीओपी नितेश पटेल सहित कृषि विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। पांच काउंटरों पर किसानों को खड़े करने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे और धूप से बचने टेंट लगाए थे। क्योंकि पिछली बार अव्यस्था के कारण किसानों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद भी दोपहर में दो नंबर काउंटर पर कुछ किसानों ने पथराव कर दिया था, जिससे कर्मचारी दहशत में आ गए थे और उस काउंटर से खाद का वितरण रोकना पड़ा। पथराव किसानों के आपसी विवाद के कारण होना बताया जा रहा है। शाम तक कुल 110 टन डीएपी का वितरण किया गया और डीएपी के साथ एनीपके खाद भी किसानों को दिया गया है। शेष रह गया 40 टन डीएपी खाद आज वितरित किया जाएगा।