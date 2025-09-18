पंद्रह सहकारी समितियां, 7241 जुड़े हैं किसान, लेकिन एक भी समिति ने नहीं लिया खाद

बीना. ब्लॉक में पंद्रह सहकारी समितियां संचालित हो रही हैं, फिर इन समितियों से किसानों को खाद-बीज नहीं मिल पा रहा है। समिति सिर्फ समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी करती हैं। यदि समितियों से किसानों को खाद मिलने लगे, तो गोदाम पर लगने वाली लंबी कतारों से निजात मिलेगी।

जानकारी के अनुसार ब्लॉक में 15 समितियां हैं, जिनमें 7241 किसान जुड़े हैं और 4369 किसान नियमित हैं। साथ ही 2872 किसान ऋण चुकता न करने पर डिफाल्टर हैं। पहले समितियों से किसानों को उधार खाद मिलता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से खाद लेना बंद कर दिया है और किसानों को बिहरना गोदाम जाकर कतारों में खड़े होकर नकद में खाद लेना पड़ता है। यह स्थिति समिति से खाद की डिमांड न आने के कारण बन रही है। किसानों का कहना है कि समितियां सिर्फ समर्थन मूल्य पर खरीदी करती हैं, क्योंकि इसमें उन्हें लाभ होता है। जब किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराने की बात आती हैं, तो सभी पीछे हट जाते हैं।