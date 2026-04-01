पहले वेटिंग टिकट नहीं होता क्लियर, फिर उसी ट्रेन में चार्ट वैकेंसी में दिखने लगती है खाली सीटें

आइआरसीटीसी में कई मामले ऐसे सामने आए है जिसमें वेटिंग टिकट क्लीयर नहीं हुई है और उसके बाद उसी ट्रेन में चार्ट प्रिपेयर होने के बाद चार्ट वैकेंसी में खाली सीटें दिखने लगती है। जिससे वह यात्री सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे लोगों को होती है जिन्हें जरूरी यात्रा करनी होती है। इस संबंध में रिजर्वेशन करने वाले अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा सिस्टम ऑनलाइन रहता है, जिसमें कई कंडीशन होती है। इस वजह से पहले टिकट क्लीयर नहीं होता है, वहीं चार्ट वैकेंसी में सीटें दिखती हैं। इस स्थिति में यात्रियों को परेशान होना पड़ता है और क्लियर ​टिकट न मिलने पर कई बार यात्रा टालनी पड़ती है। इसके बाद भी अधिकारी इस समस्या का समाधार नहीं कर पा रह हैं। लोग रेलवे की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है वेटिंग दिखाकर तत्काल और प्रीमियम में ज्यादा दामों पर टिकट बेचे जाते हैंं।