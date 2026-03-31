MP News: नगर परिषद का बिजली कनेक्शन काटा तो बिजली दफ्तर के गेट पर लगाया कचरे का ढेर

MP News: मध्यप्रदेश के सागर जिले से दो विभागों के बीच तनातनी का अजीब मामला सामने आया है। मामला जिले के शाहगढ़ का है जहां बिजली कंपनी और नगर परिषद शाहगढ़ के बीच बिजली बिल के भुगतान को लेकर तनातनी हो गई। नगर परिषद शाहगढ़ पर पिछले 5 महीनों से बिजली कंपनी का 9 लाख 61 हजार रुपए का बिल बकाया था। इसी को लेकर बिजली कंपनी ने बिल भुगतान का आदेश थमाया तो नगर परिषद ने बदले में विभाग के दफ्तर के बाहर तीन ट्रॉली कचरा फिंकवा दिया। बताया जा रहा है कि सोमवार को बिजली कंपनी के अधिकारी ने परिषद के अधिकारी से बिजली बिल को लेकर बातचीत हुई थी, जो तीखी बहस में बदल गई थी। इसी से नाराज होकर बिजली कंपनी ने नगर परिषद की लाइट काट दी थी। इसके जवाब में नगर परिषद ने भी अगली सुबह बिजली कंपनी के गेट के बाहर कचरा डंप कर दिया।