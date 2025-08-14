किसानों से धोखा: फसल के नुकसान पर बीमा कंपनी ने देवल हल्का में 8 किसानों को दिया 208 रुपए मुआवजा

बीना. फसल बीमा के नाम पर किसानों से हर वर्ष करोड़ों रुपए प्रीमियम के काटे जाते हैं, लेकिन फसल खराब होने पर जो बीमा राशि दी जाती है वह न के बराबर होती है। कुछ ऐसा ही बीमा कंपनी ने पिछले तीन वर्षों की आई बीमा राशि देने में किया है, जिससे किसान ठगा महसूस कर रहे हैं और आक्रोश बढ़ रहा है।

बीमा कंपनी ने रबी फसल 2023-24, 2024-25 और खरीफ 2024 की बीमा राशि दी है। इस बीमा राशि में सिरचौंपी के किसान उदय को 1250 रुपए आए हैं, जबकि उनकी प्रीमियम राशि 1350 रुपए काटी गई थी। इसके साथ ही देवल हल्का में वर्ष 2023-24 रबी फसल की बीमा राशि 8 किसानों को 208 रुपए आई है। यदि एक राशि आठ किसानों में बराबर बांटी जाए, तो 26 रुपए एक किसान को मिलेंगे। इसी तरह लखाहर हल्का के 29 किसानों को 5793 रुपए राशि आई है। खातों में आई राशि देखकर किसानों को गुस्सा बढ़ रहा हैं।