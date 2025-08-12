गंगा आरती: चकराघाट पर हुए आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु

जल संरक्षण व जल स्त्रोतों की साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य के लिए लाखा बंजारा झील किनारे की जा रही गंगा आरती को 11 अगस्त को पूरे एक साल हो गए। सोमवार को भी चकराघाट पर गंगा आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु।

शंख, झालर व मंत्रोच्चार की ध्वनि के बीच गंगा आरती की गई। इस मौके पर निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने कहा कि बीते वर्ष 12 अगस्त सोमवार को साफ-सफाई के प्रति शहरवासियों में जिम्मेदारी का भाव पैदा करने के लिए यह आयोजन शुरू किया गया था। 11 अगस्त 2025 को गंगा आरती का एक वर्ष सफलता पूर्वक पूरा हुआ है। जिस उद्देश्य के साथ यह आरती शुरू की गई थी, उस उद्देश्य को शत प्रतिशत सागरवासियों ने प्राप्त किया है। आज हमारी झील में साफ स्वच्छ जल एकत्रित है और सागर स्वच्छता में देश में 10वें स्थान पर है। नागरिकों की झील के साथ ही गंगा आरती से भी गहरी आस्था जुड़ रही है।

गंगा आरती में प्रभाकर नगर मकरोनिया निवासी रीता राजपूत, दिव्याराजे राजपूत ने मुख्य यजमान बनकर गंगा आरती की। आयोजन में बच्चे, युवा, बुजुर्ग सहित श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि लाखा बंजारा झील किनारे गंगा आरती का आयोजन नागरिकों को झील से जोड़ रहा है। शहर के जो भी नागरिक या परिवार गंगा आरती में यजमान बनना चाहते हैं, वे आरती के 30 मिनट पहले आरती स्थल पर संपर्क कर यजमान बन सकते हैं।