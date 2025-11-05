स्टार होम कॉलोनी में बनेगा गीता भवन, बिजली की बचत के लिए लगेगा सोलर सिस्टम

बीना. नगर पालिका में पीआइसी की बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार और सभापति शामिल हुए।

बिजली खपत कम करने के लिए सामुदायिक भवन, सुलभ कांप्लेक्स, मुख्य मार्गों पर लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के लिए सोलर सिस्टम और फिल्टर प्लांट पर भी सोलर पेनल पार्क बनाने, शहर में सार्वजनिक स्तर पर करीब 30 मीटर ऊंचाई वाला राष्ट्रीय ध्वज लगाने, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वीकृत 3 सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए स्थल चयन करने का प्रस्ताव पारित हुआ। अमृत 2.0 के अंतर्गत मोतीचूर नदी का जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकर कार्य ठेकेदार से समय-सीमा में कराया जाएगा। गीता भवन के निर्माण के लिए स्टार होम कॉलोनी में खाली पड़ी नगर पालिका की खाली जगह में बनाने का निर्णय लिया गया और इसके लिए जल्द डीपीआर तैयार की जाएगी। साथ ही प्रत्येक वार्ड में जिम और खेल सामग्री लगाने, मुख्य मार्गों पर स्पीड ब्रेकर बनाने, अमृत 2.0 योजनांतर्गत शेष रहवासी क्षेत्रों में अतिरिक्त पाइप लाइन विस्तार कार्य करने का प्रस्ताव पारित किया गया। शहर में चौपाटी और फ्रूड जोन बनाए जाने के लिए स्थल चयन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें इंदिरा गांधी वार्ड में बनाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक निर्माण के लिए स्थल चिंहित करने, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के एएचपी घटक के निकाय क्षेत्रांतर्गत लक्ष्य अनुसार 534 आवासों के लिए स्वीकृति दी गई। वहीं, पुष्पबिहार कॉलोनी में बनने वाले पार्क और टंकी निर्माण के लिए चिंहित जमीन पर विवाद होने के कारण प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो पाया। बैठक में सभापति भारती राय, मधुलिका यादव, रश्मि कुशवाहा, संतोष राय, सीएमओ राहुल कौरव, उपयंत्री जयदीप शाक्यवार आदि उपस्थित थे।